Le Galaxy A24 : Samsung confirme le lancement, voici son design et sa fiche technique

La dernière génération de Galaxy A se dote d'un nouvel arrivant : le Galaxy A24. Si l'on ne connaît pas encore la date de sortie du smartphone entrée de gamme, Samsung a d'ores et déjà tout révélé de ce dernier sur la version vietnamienne de son site. Il ne reste plus qu'à révéler le prix.

À peine une semaine après la sortie des Galaxy A54, A34 et A14, Samsung compte d'ores et déjà étoffer sa gamme de smartphones abordables. Sur la version vietnamienne de son site, le constructeur a en effet publié une page dédiée au Galaxy A24, le nouvel arrivant, dont il a dévoilé l'intégralité de sa fiche technique. Aussi, comme on pouvait s'y attendre, le design de l'appareil est somme toute très similaire à celui de ses voisins de gamme.

Le Galaxy A24 sera donc propulsé par un processeur encore inconnu. En revanche, Samsung précise qu'il s'agit d'un CPU octa-core avec une fréquence maximale de 2,2 GHz. On peut donc tabler sur le MediaTek’s Helio G99, comme annoncé dans de précédentes rumeurs. Ce dernier sera accompagné de 6 ou 8 Go de Vet de 128 Go de stockage. Il présentera un écran Super AMOLED de 6,5 pouces d'une définition FHD+ 1080 x 2340 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Voici le Galaxy A24, le prochain smartphone abordable de Samsung

Pour la photo, le Galaxy A24 sera équipé d'un capteur principal de 50 MP, un capteur grand-angle de 5 MP et un capteur macro de 2 MP. Le capteur principal proposera la stabilisation optique. À l'avant, on retrouvera un capteur selfie de 13 MP. Le tout sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, compatible à la charge rapide 25W.

Pour l'heure, Samsung n'a révélé ni la date de lancement du smartphone ni son prix. Il est encore difficile de savoir si ce dernier sera disponible en France, cette gamme étant particulièrement populaire en Asie. Nous ne devrions pas tarder à avoir plus d'information à ce sujet et vous tiendrons bien sûr au courant dès que nous en saurons plus.