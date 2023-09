Samsung commence à vendre le Galaxy A05 et A05s, ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme

Si les Galaxy S23 et autres Galaxy Z Flip 5 attirent généralement la lumière des projecteurs, il ne faut pas oublier que c’est grâce aux smartphones d’entrée et de milieu de gamme que Samsung peut se targuer d’être le plus gros vendeur de téléphones mobiles au monde.

Samsung annonce le lancement de deux smartphones d’entrée de gamme, les Galaxy A05 et A05s. Ils seront tout d’abord lancés en Asie, la région la plus importante en termes de ventes de smartphones bon marché pour le leader mondial. Le Galaxy A05 est propulsé par une puce Mediatek Helio G85, lancée en 2020 qui intègre deux cœurs Cortex A75 à 2 GHz et six cœurs d’efficience Cortex A55. Le Galaxy A05s bénéficie quant à lui d’une puce Snapdragon 680, tout comme le Realme 9 4G, par exemple.

La partie photo est constituée d'un capteur de profondeur de champ à 2 MP d'un grand angle à 50 MP sur le dos, et d'une caméra selfie de 8 MP sur la face avant pour le Galaxy A05. Le Galaxy A05s se distingue de son confrère en ajoutant une caméra macro 2 MP à l’arrière et en dotant la caméra selfie d’un meilleur capteur de 13 MP. Pour la vidéo, Samsung assure que les deux appareils peuvent filmer en 1080 p jusqu’à 60 images/s. Le Galaxy A05s propose un lecteur d’empreinte sur la tranche, mais pas le « simple » Galaxy A05.

Autre différence entre les modèles 105 et A05s : la définition de leur écran. Quand le Galaxy A05 arbore une dalle HD+ de 6,7 pouces, le Galaxy A05s possède une dalle Full HD+ rafraîchie à 90 Hz. En termes de connectivité, ces smartphones abordables devraient beaucoup plaire au plus grand nombre. Il y a un port pour carte micro-SD, une prise jack pour les casques filaires, et deux emplacements de cartes SIM. Ils offrent évidemment des fonctionnalités 4G (pas de 5G), GPS, le Bluetooth 5.3, le NFC, et un transfert et la charge à travers une prise USB 2.0 Type-C.

Le Galaxy A05 et le Galaxy A05s fonctionnent tous deux sous Android 13. Le modèle S bénéficiera de quatre mises à jour logicielles, mais rien n’a été précisé pour le Galaxy 105. Dans sa configuration de base, le Samsung Galaxy A05 est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage et d’une batterie de 5000 mAh. Il sera proposé dans les coloris Noir, Vert clair et Argenté pour un prix avoisinant les 200 €.