Samsung Galaxy A52s 5G, un concentré d’innovation pour un prix imbattable

Avec son nouveau Galaxy A52s 5G, Samsung propose un smartphone au rapport qualité-prix agressif qui mise sur des performances haut de gamme et une expérience utilisateur aboutie tout en conservant un tarif attractif.

Samsung avec le A52s 5G devrait séduire tous ceux qui sont à la recherche de caractéristiques haut de gamme pour un prix raisonnable. Et cela d’autant plus que le constructeur sud-coréen propose une offre de lancement alléchante qui devrait finir de convaincre les plus hésitants.

Découvrez l’offre A52s 5G + Google Nest Audio sur la boutique Samsung

Prix et offre de lancement

Le Galaxy A52 5G, avec un espace de stockage de 128 Go (extensible via carte microSD), est vendu au tarif de 459 euros. Samsung propose aussi de reprendre un ancien appareil afin d’obtenir une remise sur le prix du mobile pouvant atteindre jusqu’à 125 euros.

Une offre de lancement est également disponible jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, permettant de bénéficier pour l’achat ou la location de n’importe quel modèle de Galaxy A52 5G d’une enceinte connectée Google Nest Audio offerte, dans le coloris galet ou charbon au choix (valeur 80 euros).

La Google Nest Audio délivre une très bonne qualité audio pour écouter de la musique, et sert aussi à contrôler sa domotique et ses objets connectés grâce à l’intégration de Google Assistant. Il existe de plus de nombreuses interactions possibles entre le Galaxy A52s 5G, sous Android 11 et donc bien incorporé à l’écosystème de Google, et l’enceinte, qui se complètent l’un l’autre.

Un pro de la photo

Le Galaxy A52s 5G est équipé d’un quadruple capteur photo, dont la grande attraction est son module principal de 64 MP avec ouverture f/1.8, stabilisation optique de l’image et autofocus laser à détection de phase. Pour compléter cette configuration, on retrouve un capteur ultra grand-angle de 12 MP et f/2.2, un objectif macro de 5 MP et f/2.4 pour les très gros plans, et un capteur de profondeur de 5 MP et f/2.4 pour notamment soigner l’effet bokeh du mode portrait.

Samsung annonce un partenariat avec Snapchat pour son Fun Mode, qui permet de profiter des fameux filtres photo et vidéo en réalité augmentée qui ont fait le succès de l'application directement via l’éditeur du smartphone. De quoi personnaliser ses productions et ajouter une touche de fantaisie à ses images. L’appareil photo du Galaxy A52s 5G est capable de filmer en qualité 4K à 30 images par seconde.

Mentionnons également la caméra frontale de 32 MP et f/2.2 de l’appareil, avec laquelle il est possible d'appliquer un effet de flou naturel bokeh sur l'arrière-plan afin de prendre de beaux portraits en selfie.

Performant et compatible 5G

Le Galaxy A52s 5G est équipé de la puce Snapdragon 778G 5G de Qualcomm, gravée suivant un procédé en 6 nm. Un SoC performant dont le cœur principal est cadencé à 2,4 GHz, qui assure une fluidité du système à toute épreuve, et accompagné de 6 Go de RAM pour une bonne gestion du multitâche.

Le GPU Adreno 642L se comporte également très bien en jeu, et vous pourrez faire tourner n’importe quel titre du Play Store dans de bonnes conditions, même les plus gourmands. A vous Fortnite, Call of Duty Mobile et Genshin Impact sans ralentissements. De plus, la fonction Frame Booster offre aux graphismes des mouvements plus fluides et réalistes, alors que l’option intelligente Game Booster sert à optimiser la batterie, la température et la mémoire.

Et bien sûr, le smartphone prend en charge le dernier standard de connectivité mobile, la 5G, pour une navigation des plus rapides, des téléchargements qui prennent moins de temps, et une latence plus faible dans les jeux en ligne.

Un écran lumineux et fluide

Samsung met toujours un point d’honneur à équiper ses smartphones d’une dalle de qualité, le Galaxy A52s 5G ne fait pas exception à la règle. Son écran Super AMOLED affiche une définition Full HD+ 2400 x 1080p et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer la meilleure fluidité. Le tout pour une belle diagonale de 6,5 pouces.

Vous pourrez utiliser le smartphone même en plein soleil grâce à une luminosité élevée pouvant atteindre les 800 nits, ce qui apporte un confort d’utilisation indéniable en extérieur. Qui n’a jamais dû s’arrêter chercher une zone d’ombre en pleine rue pour y voir quelque chose sur l’écran de son mobile. La marque sud-coréenne a conscience du problème et le résout avec ce Galaxy A52s 5G.

Et enfin, ajoutons que la dalle intègre des technologies de contrôle de lumière bleue afin de minimiser l'impact de l’écran sur les yeux, même durant les sessions de jeu. Et n'oublions pas le son stéréo Dolby Atmos pour l’immersion sonore.

Un smartphone étanche

Le Galaxy A52s 5G est certifié IP67, c'est-à-dire qu’il est résistant aux poussières et débris, ainsi qu’aux éclaboussures et à l’immersion dans l’eau (jusqu’à 30 minutes à profondeur limitée). Une étanchéité qui en fait un bon compagnon de route à la plage ou pour faire du sport, surtout que l’écran est aussi protégé par un verre Gorilla Glass 5 qui prévient des rayures, chocs et chutes.

Le smartphone ne vous laissera pas tomber au milieu de la journée grâce à sa batterie de 4500 mAh lui garantissant une bonne autonomie. Disponible dans les coloris noir, blanc, lavande et menthe, le Galaxy A52s 5G se distingue par une certaine sobriété esthétique, malgré un dos offrant de légers reflets chatoyants.

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.