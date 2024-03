Galaxy A55 : un test en vidéo fuite, on sait presque tout du milieu de gamme

Alors que le Galaxy A55 ne sortira pas avant plusieurs jours, un testeur a d’ores et déjà fait fuiter une vidéo de 15 minutes dans laquelle il décrit le smartphone en long et en large. Sans surprise ce dernier est une amélioration en presque tout point du Galaxy A54, notamment grâce à son CPU et son GPU plus puissant.

Samsung est coutumier du fait, au point que cela pourrait parfois en devenir comique, mais il est plus rare de voir des vidéos de test entières publiées sur le web avant même la sortie du smartphone en question. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé avec le Galaxy A55, qui n’en est pas à son coup d’essai. Hier, sa fiche technique complète, au côté de celle du Galaxy A35, a notamment fuité. Aujourd’hui, c’est une vidéo de 15 minutes qui a été publiée légèrement en avance.

La vidéo, tournée par un utilisateur, a été publiée sur la plateforme chinoise Bilibili. À défaut de dévoiler les spécificités techniques du milieu de gamme, celle-ci nous offre un comparatif détaillé avec son prédécesseur, le Galaxy A54. On y apprend ainsi que le processeur Exynos 1490 offre des performances similaires que Snapdragon 778G, lancé en 2021.

Un test de 15 minutes du Galaxy A55 sort avant l’heure

Ce « retard » n’est pas un problème pour le processeur, qui affiche de bien meilleures performances que son grand frère, comme nous l’avait déjà révélé un récent benchmark. Le test révèle des scores en hausse de 20 % sur Geekbench et AnTuTu, tandis que l’utilisateur n’a pas noté de problème particulier au niveau de la surchauffe. Même son de cloche pour son GPU, qui offre des performances 31,4 % supérieures à celle du Mali-G68 que l’on retrouve sur le Galaxy A54.

Les performances du NPU, quant à elles, sont en hausse de 167 %, rien que ça. Il y a également du bon du côté de l’écran Super AMOLED de 6,6 pouces, dont la luminosité a été augmentée à 1650 nits. Certaines rumeurs annoncent également une RAM de 12 Go, bien que cela n’a pas encore été confirmé. En revanche, pas de changement à noter sur la partie photo. Le Galaxy A55 est attendu pour le 11 mars prochain, accompagné du Galaxy A35.

