Les premiers benchmarks du futur Galaxy A55 sont tombés. Il présente logiquement des performances plus élevées que son prédécesseur, mais est-ce une révolution pour autant ?

En parallèle de sa fameuse série Galaxy S dont les représentants actuels sont les Galaxy S24, Samsung propose des smartphones milieu de gamme avec sa série A. Ce sont d'excellents compromis entre prix et performances pour qui ne cherche pas un appareil doté du dernier processeur ou des meilleurs capteurs photos. Malgré quelques défauts, le Galaxy A54 5G est un très bon exemple de mobile fiable à prix contenu, et on s'attend à ce que son successeur le soit tout autant.

Attendus pour le mois de mars 2024, on sait déjà à quoi vont ressembler les Galaxy A35 et A55, mais c'est aux performances du dernier cité que l'on s'intéresse aujourd'hui. Le site de benchmarks Geekbench dévoile en effet les résultats de tests effectués sur le processeur Exynos 1480, dont la partie graphique est assuré par AMD. La puce est équipée de 8 cœurs, 4 Cortex-A78 cadencés à 2,75 GHz et 4 Cortex A-55 à 2,05 GHz. Les scores sont bien sûr plus élevés que ceux de l'Exynos 1380 qui équipe le A54 5G.

Des benchmarks mettent à l'épreuve le processeur Exynos 1480 du Samsung Galaxy A55

Pour un tâche mono-cœur, le processeur du Galaxy A55 affiche 1 161 points sur Geekbench 6. C'est 18,5 % mieux que la génération précédente. Le multi-cœur culmine à 3 398 points, soit une amélioration de 22,7 %. En passant sur AnTuTu, le processeur Exynos 1480 atteint 713 993 points, ce qui représente un gain de 20,4 % sur le 1380. Pas de problème particulier à signaler même après un “stress test” du CPU pendant 15 minutes, sa température reste stable et aucune chute brutale de la vitesse n'est à déplorée.

Côté graphique, le Galaxy A55 est équipé d'une puce Samsung Xclipse 530. Comparé à la Mali-G68 du A54, les performances de son successeur sont meilleures de 31,4 %. Globalement, le A55 est 22 % plus performant que le A54. Ce n'est pas une révolution, mais le gain est tout de même significatif, surtout pour le GPU qui pourrait faire du prochain milieu de gamme de Samsung un smartphone capable de faire tourner quelques jeux même gourmands sans trop de soucis.

Source : IT Home