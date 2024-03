Les Galaxy A55 et A35 sont déjà en vente sur cette boutique, plusieurs jours avant la sortie

Rien ne va plus chez Samsung, qui a totalement perdu le contrôle autour de la sortie des Galaxy A55 et A35. Après la fuite d’une vidéo de test de 15 minutes hier, les deux smartphones se retrouvent carrément en vente sur une boutique allemande. L’occasion de découvrir leurs prix en Europe : 379 € et 479 €.

On a l’habitude de voir les smartphones de Samsung fuiter avant l’heure, mais la situation prend aujourd’hui une tout autre tournure. Les Galaxy A55 et A35 ont fait, comme d’habitude, l’objet de quelques indiscrétions avant leur sortie. Nous avons notamment déjà découvert leur design, ainsi qu’une bonne partie de leur fiche technique. Mais tout s’est accéléré hier lorsqu’une vidéo de test de 15 minutes a été publiée sur la plateforme chinoise Bilibili.

Il ne reste donc presque plus rien à découvrir sur les deux smartphones milieu de gamme, si ce n’est peut-être leur prix. Le secret est désormais levé, tandis qu’une boutique allemande a jugé bon de lancer la commercialisation des téléphones plusieurs jours avant leur sortie officielle. Pour rappel, ces derniers ne sont arrivés sur le marché que le 11 mars prochain. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà vous les procurer.

Vous pouvez d’ores et déjà acheter les Galaxy A55 et A35

De fait, nous connaissons donc les prix officiels des deux smartphones. Le Galaxy A55 est commercialisé à 479 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. De son côté, le Galaxy A35 est vendu à 379 € avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Du reste la fiche technique est déjà connue. Nous retrouvons bien un écran Super AMOLED FHD+ sur les deux modèles, ainsi qu’un processeur Exynos non spécifié — qui s’avère sans doute être l’Exynos 1490 précédemment annoncé.

Sur le même sujet — Galaxy A55 : il est plus puissant que le A54, mais à quel point ? Ces benchmarks répondent

Les deux smartphones sont compatibles avec le 5G et sont lancés avec Android 14 et sa surcouche One UI 6.1. Attention, cela ne signifie pas que les smartphones auront droit aux fonctionnalités IA des Galaxy S24, celles-ci étant réservées aux smartphones haut de gamme du constructeur. Ce n’est pas la première fois qu’un smartphone se retrouve en vente avant sa sortie officielle, mais Otto a décidément pris beaucoup d’avance sur ce coup-ci.

Source : Otto.de