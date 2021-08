Galaxy A52s officiel : Samsung lance un A52 avec un processeur 5G plus puissant

Samsung a officialisé le Galaxy A52s. Il reprend en très grande partie la fiche technique du Galaxy A52 5G, sorti en mars 2021. Le principal changement est le processeur. Le Snapdragon 750G est remplacé par le Snapdragon 778G, plus actuel. L’écran Super AMOLED est retour, ainsi que la batterie 4500 mAh et le quadruple capteur photo.

En début d’année, Samsung présentait le Galaxy A52, un smartphone milieu de gamme relativement bien loti. Le design, inspiré du Galaxy S20, est élégant. La fiche technique est relativement complète. Vous pouvez retrouver en fin de cet article notre test vidéo complet sur ce smartphone sans réel défaut de fabrication, mais avec un vrai problème : la concurrence.

Sur la gamme de prix comprise entre 399 et 499 euros (le A52 a été lancé à 449 euros), les adversaires aussi ambitieux sont nombreux, notamment chez Oppo, OnePlus, Realme ou Xiaomi. Et nombreux sont ceux à offrir des performances plus élevées. Nous pensons notamment à l’étonnant Realme GT qui, au même prix, propose un Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, charge ultra rapide, triple capteur photo et écran Super AMOLED 120 Hz.

Galaxy A52s : un Galaxy A52 avec un processeur plus puissant

Face à ces adversaires plus ambitieux, Samsung a décidé de remplacer le A52 par le A52s, une version boostée grâce à l’arrivée d’un nouveau processeur : le Snapdragon 778 de Qualcomm (en lieu et place du Snapdragon 750). Il s’agit toujours d’un octo-core, mais la configuration s’apparente plutôt à celle du Snapdragon 888 : un cœur très puissant, trois cœurs puissants et quatre cœurs économes en énergie (contre deux puissants et deux économes précédemment). Et il y a un nouveau GPU. Le tout devrait apporter un vrai gain de puissance pour toutes les applications gourmandes, notamment les jeux vidéo comme Fornite ou Genshin Impact.

Le reste de la fiche technique est identique. Écran Super AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,5 pouces. Châssis et coque en plastique, certification IP67. 6 ou 8 Go de RAM. 128 ou 256 Go de stockage. Batterie 4500 mAh avec charge rapide 25 watts. Quadruple capteur photo 64+8+5+5 mégapixels. Capteur selfie 32 mégapixels. Double haut-parleur. Certification Dolby Atmos. Connectivité 5G bien sûr. Reste à savoir s’il arrivera en France et à quel prix. Samsung UK annonce sa commercialisation début septembre à un prix équivalent à 480 euros. Soit un peu plus cher que le Galaxy A52.