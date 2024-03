Galaxy A55 : Samsung adopte les mises à jour rapides d’Android, mais qu’est-ce que ça change pour vous ?

Alors que l’on ne s’y attendait plus, Samsung a finalement adopté les Seamless Updates d'Android, une fonctionnalité qui fait partie du système d'exploitation Android depuis la sortie d'Android Nougat en 2016.

Ça y est, après plus de 8 ans d’attente, Samsung a enfin adopté l’une des meilleures fonctionnalités d’Android : les mises à jour rapides. Cela marque un changement important pour Samsung, qui a historiquement esquivé ce mécanisme de mise à jour en faveur de ses propres méthodes, et qui s’aligne désormais sur ses concurrents.

La fonctionnalité Seamless Updates a révolutionné la façon dont les appareils Android gèrent les mises à jour du système en introduisant un système de double partition, connu sous le nom de partitions A/B. Ce système permet de télécharger et d'installer les mises à jour en arrière-plan, l'utilisateur n'ayant qu'à redémarrer son appareil pour appliquer les changements. Cette méthode offre non seulement un processus d'installation plus sûr en permettant de revenir à la version précédente du logiciel en cas de problème, mais elle garantit également que l'appareil reste utilisable pendant la mise à jour.

Le Galaxy A55 est le premier à être compatible avec les mises à jour rapides

Alors qu’on s’attendait plutôt à ce que ce soit le Galaxy S24 qui adopte la fonctionnalité en premier, il a finalement été confirmé que le Galaxy A55, le dernier modèle de milieu de gamme de la société, prend en charge les mises à jour rapides, ce qui laisse présager une nouvelle orientation pour les futurs appareils Samsung.

La découverte de cette fonctionnalité sur le Galaxy A55 a été signalée par le site The Mobile Indian, qui a observé une nouvelle notification de “téléchargement et d'installation” pendant les mises à jour, suivie d'une invite “Redémarrer maintenant” une fois l'installation terminée, une différence par rapport au message “Installer maintenant” vu sur les modèles Samsung précédents.

Bien qu'il soit peu probable que les appareils Samsung existants bénéficient de la prise en charge des mises à jour rapides d’Android en raison de l'exigence de préconfiguration de la fonctionnalité, les futures versions de l'entreprise devraient suivre l'exemple du Galaxy A55. On sait d’ailleurs que la prochaine version Android 15 devrait plus que jamais imposer le passage aux mises à jour rapides, donc on s’attend désormais à ce que cette fonctionnalité arrive sur tous les futurs appareils de Samsung.