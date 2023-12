Samsung lance les Galaxy A25 5G et A05s, ses nouveaux smartphones premier prix

Après le lancement des Galaxy A54, A34 et A14, Samsung vient d'annoncer l'arrivée dans sa gamme abordable deux nouveaux appareils : les Galaxy A25 5G et Galaxy A05s. Au programme, une expérience audio et vidéo optimisée, une grande autonomie, le tout à un prix toujours contenu.

En effet, les Galaxy A accueillent dans leur écurie ce lundi 11 décembre 2023 les Galaxy A25 5G et Galaxy A05s, des smartphones pensés pour répondre aux besoins du quotidien d'après les dires du constructeur.

5G et écran 120Hz pour le Galaxy A25

Commençons tout d'abord en s'attardant sur le Galaxy A25 5G, le seul smartphone compatible 5G de cette nouvelle fournée. Pour marquer sa différence avec le A24, son prédécesseur direct, le A24 5G est doté d'un écran Full HD+ de 6,5 pouces de meilleure facture. En effet, la dalle bénéficie de la technologie Super AMOLED, pour de meilleurs contrastes, des couleurs plus éclatantes et des noirs plus profonds.

Toujours dans l'idée de renforcer l'expérience multimédia, l'appareil est compatible Dolby Atmos, tandis que la dalle affiche une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Plutôt bienvenu sur un smartphone d'entrée de gamme. Concernant la partie photo, elle est assurée par un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique.

L'ensemble photo est ensuite complété par un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP “pour saisir les détails les plus infimes”. Quant aux selfies, les utilisateurs pourront compter sur un capteur de 13 MP, installé en poinçon sur la partie supérieure de l'écran.

Côté autonomie, Samsung promet jusqu'à deux jours complets avec une seule charge grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Précisons au passage que le Galaxy A25 5G est compatible avec la charge rapide 25W (le chargeur est vendu séparément). Enfin, l'appareil sera décliné en deux versions :

128 Go et 6 Go de RAM

256 Go et 8 Go de RAM

La capacité de stockage est elle extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD. Les utilisateurs pourront faire le choix entre trois coloris différents, à savoir Bleu nuit, Bleu ou Lime (Citron). Livré avec Android 13, l'appareil bénéficiera de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

Grand écran et petit prix pour le Galaxy A05s

Attardons-nous maintenant sur le Galaxy A05s, un smartphone d'entrée de gamme que l'on connaît déjà puisqu'il a débuté sa carrière sur le marché asiatique en septembre 2023. Tout comme le Realme 9 4G, le Galaxy A05s embarque sous le capot un processeur Snapdragon 680. Un Soc suffisamment véloce pour jouer, regarder des contenus en streaming, ou scroller sur les réseaux en toute fluidité.

L'argument principal (en plus de son prix) de ce Galaxy A05s reste son grand écran en Full HD+ de 6,7 pouces. Une belle dalle, sur laquelle il faudra se contenter d'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz seulement. Sur la partie photo, l'appareil embarque un ensemble classique composé d'un capteur prinicipal de 50 MP, d'un objectif macro de 2 MP, d'un capteur portrait de 2MP et enfin d'un capteur à selfie de 13 MP sur la face avant. A défaut de stabilisation optique, l'appareil propose de l'auto focus.

Ici encore, le Galaxy A05s devrait séduire les bourses les plus modestes grâce à sa belle autonomie : 2 jours avec une seule charge grâce un accumulateur de 5 000 mAh. La charge rapide 25W est également de la partie (une amélioration notable par rapport au Galaxy A04s, limité à 15W).

Concernant la connectivité, le smartphone embarque un port USB Type-C ainsi qu'une prise jack 3,5 mm. De quoi ravir les possesseurs de casque et écouteurs filaires. Il est compatible Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 et 5 GHz et Bluetooth 5.1. Livré sous Android 13, l'appareil bénéficiera aussi des mêmes conditions de suivi logiciel. Il sera proposé en trois coloris, à savoir Lime, Noir ou Argent, dans une unique version dotée de 64 Go d'espace de stockage.

Prix et disponibilité des Galaxy A25 5G et A05s

Pour l'heure, les deux smartphones ne sont pas encore disponibles sur le site officiel français de Samsung. Néanmoins, ils ont déjà leurs fiches produit, ce qui nous permet de connaître leur prix respectif.

Ainsi, le Galaxy A25 5G est vendu à partir de 319 € dans sa version 128 Go. La facture grimpe à 379 € avec 256 Go de capacité de stockage. Quant au Galaxy A05S, il faudra mettre sur la table 169 € pour la seule version dotée de 64 Go.