Samsung Galaxy A : bientôt un stabilisateur optique sur tous les modèles ?

Les Galaxy A font chaque année partie des smartphones les plus populaires au monde, et Samsung pourrait bien les rendre encore plus intéressants en 2022 en ajoutant une fonctionnalité premium à leurs caméras.

Selon un rapport du média coréen The Elec, Samsung prévoit d'apporter la stabilisation optique de l'image (OIS) à sa série A de smartphones l'année prochaine. Jusqu’à présent, le géant coréen réservait cette fonctionnalité haut de gamme aux caméras de ses flagships, même si le fabricant a déjà commencé à l’équiper sur certains modèles milieu de gamme comme le nouveau Galaxy A52s.

Samsung souhaite désormais que l'ensemble de la série Galaxy A 2022 dispose d'une partie photo encore plus impressionnante en généralisant l’utilisation de la stabilisation optique sur tous ses smartphones milieu de gamme.

À quoi sert la stabilisation optique sur un smartphone ?

La stabilisation optique de l'image permet à l'appareil photo de capturer des photos nettes et claires en détectant les mouvements à l'aide d'un gyroscope et en ajustant l'objectif en conséquence. Cela signifie donc que les petits tremblements de votre main n’entraînent aucune conséquence sur la qualité de l'image.

Certains constructeurs vont encore plus loin, dont notamment Vivo avec son X60 Pro, puisque celui-ci est équipé d’un stabilisateur avancé de type « gimbal » qui permet de rendre le capteur principal encore plus stable. OPPO avait également récemment présenté une technologie de stabilisation optique sur 5 axes qui pourrait arriver sur ses smartphones dès l’année prochaine.

Les stabilisateurs optiques permettent également d’améliorer la qualité des clichés et des vidéos en basse luminosité, puisque les caméras des smartphones sont plus sensibles au flou de mouvement dans l’obscurité. L'ajout de cette technologie ne serait pas sans conséquence, puisqu'elle pourrait légèrement faire augmenter les tarifs de la série Galaxy A.

Si le rapport de The Elec s’avère exact, cela voudrait dire que les successeurs de différents smartphones abordables comme les Galaxy A22, Galaxy A32 et Galaxy A42 devraient bénéficier d’une importante amélioration de la qualité de leurs photos. Les améliorations ne seraient cependant visibles qu’avec le capteur principal, puisqu’il faudra encore se diriger vers les modèles les plus onéreux comme le Galaxy S22 Ultra pour retrouver la stabilisation optique sur plusieurs caméras.

Source : The Elec