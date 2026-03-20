Galaxy A57 et A37 : Samsung annonce enfin la date de lancement de ses futurs smartphones milieu de gamme

Alors que les futurs GalaxyA37 et A57 font l’objet de rumeurs incessantes depuis quelque temps, une information cruciale vient d’être révélée par la marque : Samsung a décidé de mettre fin au suspense quant à leur date de lancement.

Samsung ayant lancé sa nouvelle série de smartphones premium, les Galaxy S26, ce sont désormais les mobiles milieu de gamme de la marque qui attirent tous les regards : à savoir les futurs Galaxy A37 et A57. Et, ces derniers jours, le flot des rumeurs ne cesse de s’intensifier.

Plus tôt ce mois-ci, ces deux modèles se sont dévoilés sous toutes leurs coutures et dans toute leur palette de coloris. Leur aspect général a ensuite été confirmé par des vidéos d’unboxing, puis les visuels ont gagné en définition. Leur fiche technique a aussi connu quelques fuites et l’une d’elles suggère que ces deux modèles plus abordables pourraient être meilleurs que les Galaxy S26 sur un point crucial.

Leur prix fait aussi l’objet de rumeurs – et malheureusement, elles n’apportent pas de bonne nouvelle. Quant à la date de sortie, le 10 avril était pressenti – sans que ce soit précisé s’il s’agissait de la date d’annonce ou de lancement effectif. Samsung a décidé de mettre fin au suspense.

Voici la date de sortie des Galaxy A37 et A57

C’est sur le compte X (ex-Twitter) officiel Samsung India que la marque sud-coréenne vient d’officialiser la date de lancement de ses deux prochains modèles de smartphones milieu de gamme : les Galaxy A37 et A57.

Si leurs noms exacts ne sont pas mentionnés explicitement, la présence du mot « awesome » à la fois dans la légende et dans le court teaser de 7 secondes qui accompagne la publication ne laisse aucune place au doute. C’était déjà le terme phare du slogan lors du lancement des précédentes générations de Galaxy A. Puis le titre de la vidéo est tout de même : « La nouvelle série Galaxy A ».

Dans ce court clip vidéo apparaît un smartphone dans un coloris anthracite vu de côté : on distingue donc les boutons du volume et de verrouillage, ainsi que la légère excroissance du bloc photo – qui vient confirmer les fuites à propos du design. On le disait, le mot « Awesome » est présent et il arbore un dégradé de couleurs allant du rose au vert, en passant par le violet et le bleu. Une palette qui vient confirmer les couleurs fuitées.

Mais l’information cruciale de ce teaser se trouve dans un encadré blanc en forme de pilule en bas de la vidéo : y est inscrit « Lancement le 25 mars à 17h30 ». Cependant, attention : ça c’est l’heure en Inde. En France, cela correspond à 13 heures – le même jour, évidemment. Donc rendez-vous mercredi prochain pour enfin connaître toutes les informations officielles sur les Galaxy A37 et A57.