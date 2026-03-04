Les tarifs probables des futurs Galaxy A37 et Galaxy A57 de Samsung ont été publiés sur la Toile. Dommage pour les budgets serrés qui espéraient un prix semblable aux modèles précédents. Il va falloir puiser davantage dans le portefeuille.

Avec la crise de la RAM toujours d'actualité malgré quelques signes encourageants, chaque sortie d'un nouveau smartphone fait craindre une augmentation du prix non justifiée par les nouveautés du produit. Même si sur les mobiles haut de gamme comme les Galaxy S26, il est plus simple de trouver des excuses : processeur plus puissant, fonctions IA… En revanche, difficile d'argumenter de la sorte avec des entrées voire des milieux de gamme. D'une année sur l'autre, force est de constater qu'ils se ressemblent beaucoup.

Alors avec l'arrivée imminente des Galaxy A37 et Galaxy A57, l'inquiétude monte. Certes, Samsung aurait trouvé un moyen pour ne pas avoir à gonfler artificiellement le prix des deux appareils, mais est-ce une certitude ? D'après un leaker qui en dévoile les tarifs, la réponse est non. La facture va grimper, et pas qu'un peu malheureusement.

Le prix des Galaxy A37 et A57 de Samsung n'est pas une bonne surprise

Voici les prix des Galaxy A37 et A57 tels que révélés par Sudhanshu Ambhore :

Galaxy A37 6 GO de RAM et 128 Go d'espace de stockage : 439 €

: 439 € Galaxy A37 8 GO de RAM et 256 Go d'espace de stockage : 539 €

: 539 € Galaxy A57 8 GO de RAM et 128 Go d'espace de stockage : 539 €

: 539 € Galaxy A57 8 GO de RAM et 256 Go d'espace de stockage : 609 €

Si ces tarifs se révèlent exacts, Samsung vendrait donc les nouveaux modèles de base 60 € plus cher que les précédents. En sachant qu'il n'y a pas plus de RAM et de stockage qu'avant, la pilule risque d'avoir du mal à passer. Et ce n'est pas le reste de la fiche technique qui risque de rattraper le coup : les Galaxy A37 et Galaxy A57 seraient très semblables au A36 et A56 de 2025. La firme sud-coréenne devrait dévoiler les smartphones officiellement dans le courant du mois de mars 2026.