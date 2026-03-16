Les Galaxy A57 et A37 apparaissent dans des vidéos d’unboxing avant leur lancement

Les fuites se multiplient avant le lancement des prochains smartphones de Samsung. Des vidéos d’unboxing montre déjà les Galaxy A57 et Galaxy A37. Elle confirme notamment le design des deux appareils.

Samsung prépare actuellement le renouvellement de sa gamme de smartphones de milieu de gamme. Après le lancement des Galaxy S26 sur le segment premium, le constructeur doit bientôt présenter les Galaxy A57 et Galaxy A37. Ces modèles sont très importants pour la marque, car ils représentent souvent une grande partie de ses ventes grâce à leur positionnement plus accessible.

Plusieurs informations ont déjà circulé ces derniers mois à leur sujet. On connaît notamment les prix attendus en France. Le Galaxy A57 pourrait être proposé à partir de 549 euros pour la version 128 Go, tandis que le Galaxy A37 débuterait autour de 449 euros. Les deux smartphones devraient également conserver une batterie proche de 5 000 mAh et une charge rapide de 45 W. Selon certaines fuites, leur lancement pourrait intervenir autour du 10 avril 2026, ce qui signifie que l’annonce officielle ne devrait plus tarder.

Des vidéos d’unboxing montre déjà le design des Galaxy A57 et Galaxy A37

De nouvelles fuites permettent désormais de découvrir les deux smartphones de manière plus concrète. Des vidéos publiées sur TikTok montre en effet les boîtes commerciales des Galaxy A57 et Galaxy A37 ainsi que leur unboxing complet. On peut y apercevoir les deux modèles avant même leur présentation officielle par Samsung.

Les images confirment plusieurs éléments déjà évoqués dans de précédentes fuites. Les deux smartphones adoptent un design proche des derniers modèles de Samsung. À l’arrière, les capteurs photo sont regroupés dans un îlot vertical, une évolution par rapport à certains anciens Galaxy A. Les deux appareils disposent également de trois capteurs photo et d’un dos en verre.

Les vidéos montrent aussi le packaging des appareils. Comme sur les derniers smartphones de la marque, la boîte reste très minimaliste. Elle affiche simplement le nom du modèle et une image partielle du téléphone. Le Galaxy A57 apparaît dans une couleur violette, tandis que le Galaxy A37 est présenté dans une teinte grise.

Même si cette fuite ne révèle pas de nouvelles caractéristiques techniques, elle confirme que les appareils sont déjà prêts pour la commercialisation. Le fait que les boîtes de vente circulent déjà suggère que les smartphones sont en train d’être distribués aux magasins ou aux créateurs de contenus. Leur annonce officielle pourrait donc intervenir dans les prochaines semaines.