Galaxy A55 : vite, le prix du smartphone de Samsung fond pendant les soldes !

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone de milieu de gamme qui offre de bonnes caractéristiques pour un usage polyvalent au quotidien. À l’occasion des soldes, vous le trouverez à prix cassé sur Amazon avec une baisse de prix de 200 euros.

C’est déjà le troisième jour des soldes et on continue de trouver de très belles offres sur les différents sites de e-commerce français. Pour cette fois, c’est sur Amazon que ça se passe avec une grosse réduction sur un smartphone très populaire de Samsung, le Galaxy A55 5G dans sa version 128 Go.

À sa sortie, le Samsung Galaxy A55 était disponible au prix de vente de 499 euros. Mais à l’occasion des soldes, vous pourrez l’acheter 40% moins cher. Cela représente une baisse de prix de 200 euros. Le Galaxy A55 est donc en vente actuellement pour seulement 299 euros. En plus, il est vendu et expédié par Amazon et non par une obscure marketplace. Vous pourrez le trouver à ce prix réduit en deux coloris : bleu et lime (jaune clair).

Galaxy A55 5G : le smartphone milieu de gamme de Samsung pour le prix d’un bas de gamme

Le Samsung Galaxy A55 5G tourne avec un processeur huit cœurs associé à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Pour l’écran, on trouve une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la partie photo et vidéo, le Galaxy A55 dispose à l’arrière d’un module triple capteurs, avec un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 12 MP et capteur macro 5 MP. Pour prendre des selfies, vous avez sur la face avant un capteur 32 MP qui permet de prendre des autoportraits d’excellente qualité.

L’autonomie est le dernier gros point fort du Galaxy A55. En effet, avec sa batterie de grande capacité de 5000 mAh, vous pourrez l’utiliser jusqu’à 2 jours avant de devoir le recharger. En plus, vous bénéficiez de la charge rapide 25W grâce à l’adaptateur secteur fourni.