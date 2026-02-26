Uber Air devient une réalité : on va bientôt pouvoir réserver des taxis volants

Avec Uber Air, les utilisateurs pourront réserver un taxi aérien 100 % électrique depuis leur application. Voici ce qu'on sait sur ce projet qui est en train de se matérialiser.

Uber Air
Crédit : Uber

Il y a quelques mois, on apprenait que réserver un taxi volant sur Uber allait bientôt devenir une possibilité. Le géant des VTC confirme que le projet est toujours d'actualité, et qu'Uber Air allait même être lancé dès cette année. L'entreprise a conclu un partenariat avec Joby Aviation, qui offrira le service de transport par taxi volant par l'intermédiaire de l'application Uber. Joby s'était justement fait remarquer il y a quelques mois par l'acquisition de Blade Air Mobility pour 125 millions de dollars US, renforçant son réseau de taxis aériens électriques.

“Joby prévoit de transporter ses premiers passagers à Dubaï plus tard cette année, marquant une étape majeure dans le partenariat entre Uber et Joby visant à déployer une mobilité multimodale dans les grandes métropoles mondiales”, annonce Uber. Après Dubaï, ce sont New York, Los Angeles, le Royaume-Uni et le Japon qui devraient suivre. Uber et Joby se préparent notamment aux Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles. Il n'est pas encore fait mention de la France, alors que Blade opère pourtant déjà des transferts en hélicoptère entre l'aéroport de Nice et Monaco.

L'application Uber pour réserver un vol en véhicule Joby

Pour les trajets éligibles, les utilisateurs verront apparaître l'option “Uber Air powered by Joby” lorsqu'ils rechercheront un transport dans l'application. Le trajet en Uber Berline jusqu'au taxi aérien est inclus, puisque le véhicule ne peut bien sûr pas récupérer le client n'importe où. L'appareil peut accueillir jusqu'à quatre passagers. Uber promet des sièges confortables et de larges fenêtres pour profiter d'une vue panoramique.

Uber Air
Crédit : Uber

Le véhicule volant est équipé de six hélices basculantes, qui lui permettent de décoller verticalement avant de passer en vol horizontal. “Il peut atteindre une vitesse maximale d’environ 320 km/h et dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 160 kilomètres sur une seule charge”, explique Uber. La société précise également que les appareils produisent peu de bruit pour ne pas générer de pollution sonore dans les villes. Ils sont conduits par un pilote commercial certifié.


