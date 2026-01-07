Ce pack Samsung Galaxy A26 5G avec sa coque chute à moins de 220 € pendant les soldes

Samsung propose une large gamme de smartphones pour plaire au plus grand nombre. Le Galaxy A26 est un modèle qui offre de base un bon rapport qualité-prix. Mais pendant les soldes, son prix est encore plus compétitif. On vous explique tout.

Je profite de ce bon plan

Le premier jour des soldes est bien souvent le meilleur moment pour faire d’excellentes affaires. En effet, avec les jours qui passent, les stocks s’amenuisent et les meilleures offres ne sont pas disponibles bien longtemps. Si vous cherchez un smartphone pas cher, mais bien conçu et performant, nous avons trouvé pour vous l’offre idéale.

On la trouve sur le site de Boulanger et il s’agit du smartphone Galaxy A26 de la marque Samsung vendu avec sa coque de protection. Normalement, ce pack est disponible pour 321,99 euros. Mais pour les soldes, son prix a fondu et il est maintenant en vente pour seulement 219 euros.

C’est un excellent choix si vous cherchez un smartphone pas cher pour un de vos enfants ou bien si vous voulez un modèle simple et efficace, avec un look moderne et un prix attractif.

Galaxy A26 5G : un smartphone Samsung polyvalent à moins de 220 €

Comme nous avons pu le voir dans notre test complet du Galaxy A26, ce modèle offre des atouts notables pour son prix à commencer par son écran. En effet, le Galaxy A26 dispose d'une belle dalle Super AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’une image nette, fluide avec un contraste infini et des couleurs fidèles. C’est parfait pour regarder des films et séries par exemple.

La partie photo est aussi une belle réussite avec trois capteurs à l’arrière : grand-angle 50 MP, ultra grand-angle 8 MP et macro 2 MP. Le Galaxy A26 réalise ainsi de beaux clichés, surtout de jour. Vous pourrez également prendre des selfies avec le capteur frontal 13 MP.

Pour le reste, on trouve sous le capot la puce Exynos 1380, associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle permet notamment d’utiliser les nombreuses fonctionnalités offertes par l’IA de Samsung. La batterie offre une belle capacité de 5000 mAh qui offre une autonomie de 2 jours et demi et profite de la charge rapide 25W.

Enfin, c’est un modèle qui va vous durer puisqu’il est vendu avec sa coque de protection. Il est également certifié IP67. Il est donc résistant à la poussière et à l’eau. Mais il profite également de 6 ans de mises à jour logicielles et de sécurité.