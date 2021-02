Galaxy A52 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone Samsung

Le Galaxy A52 est sur le point d'être lancé par Samsung, qui va nous livrer une fournée de smartphones milieu de gamme prochainement. Le Galaxy A52 se présente comme une alternative un peu plus compact au Galaxy A72, auquel il ressemble tout de même beaucoup.

Samsung a misé sur le haut de gamme avec la série des Galaxy S21 pour démarrer l'année 2021, le constructeur sud-coréen va enchaîner avec la sortie à venir de mobiles milieu de gamme, les appareils qu'il vend le plus à l'international. Nous aurons un Galaxy A72, mais aussi un Galaxy A52, qui lui ressemble sur plusieurs points mais adopte un format plus compact. Voici tout ce que l'on sait à ce jour sur le Samsung Galaxy A52.

Quand sort le Galaxy A52 ?

La fenêtre de sortie du Galaxy A52 se tiendrait dans la deuxième quinzaine du mois de mars 2021. Il pourrait être présenté en même temps que le Galaxy A72.

Quel est le prix du Galaxy A52 ?

Le média allemand WinFuture, toujours très bien informé, assure que le prix en euros du Galaxy A52 est fixé à 349 euros, avec sans doute des configurations de mémoire plus généreuses et plus coûteuses. Le smartphone devrait être accompagné d'un Galaxy A52 5G, qui serait lui commercialisé au tarif de 429 euros.

Quelle est la fiche technique du Galaxy A52 ?

Les spécifications techniques du Galaxy A52 ont largement fuité par l'intermédiaire de plusieurs sources. Bien sûr, il existe une possibilité que ces caractéristiques évoluent jusqu'à l'officialisation du smartphone par Samsung.

Galaxy A52 Ecran 6.5"

FHD+

2400 x 1080 pixels Chipset Snapdragon 720G/750G OS Android 11 + One UI 3.1 RAM 6/8 Go Stockage 128/256 Go microSD Oui Capteur principal 64 MP

12 MP ultra grand angle

5 MP macro

2 MP profondeur Capteur selfie 32MP Batterie 4500 mAh

Recharge 25W 5G Selon la variante Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP67

Quel design pour le Galaxy A52 ?

Le Galaxy A52 adopte le même design que le Galaxy A72. La caméra frontale est intégrée à l'écran via un poinçon central et le lecteur d'empreintes est positionné sous la dalle. Des bordures entourent l'écran, l'inférieure étant un peu plus épaisse que les autres, ce qui permet à Samsung de proposer un port jack 3.5mm pour l'audio. Le smartphone serait certifié IP67 résistant à l'eau et à la poussière.

Le smartphone dispose d'un dos en plastique, d'un châssis en aluminium, et sera disponible en quatre coloris : noir, blanc, bleu et lavande. Le bloc photo est positionné dans le coin supérieur gauche et est constitué de quatre capteurs et du Flash LED.

Quelle est la taille d'écran du Galaxy A52 ?

C'est l'une des principales différences du Galaxy A52 avec le Galaxy A72, il est équipé d'un écran doté d'une diagonale de 6,5 pouces, contre 6,7 pouces pour le grand frère. Autrement, la même technologie Super AMOLED est présente, avec une définition Full HD+ 2400 x 1080 pixels. Nous n'avons à ce jour pas d'information précise sur la fréquence de rafraichissement de la dalle. A priori, le Galaxy A52 4G se conterait d'un écran 60 Hz, alors que le Galaxy A52 5G pourrait avoir droit à une fluidité plus importante, 90 ou 120 Hz. Ce dernier point est à prendre avec des pincettes.

Quelles sont les performances du Galaxy A52 ?

Là encore, Samsung opterait pour la même stratégie pour les A72 et A52, à savoir la présence d'un SoC milieu de gamme Snapdragon 720G pour le modèle 4G et d'une puce Snapdragon 750G plus véloce et compatible 5G pour le Galaxy A52 5G. Ce n'est pas forcément très généreux de la part de Samsung, ces SoC pouvant être considérés dans la fourchette basse des puces milieu de gamme de Qualcomm.

Les Galaxy A52 4G et 5G auraient tous deux droit à deux configurations, l'une avec 6 Go de RAM et 120 Go d'espace de stockage, l'autre avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne. Selon les marchés, toutes les variantes pourraient ne pas être disponibles. Mais bonne nouvelle, chacune d'entre elles offrirait un emplacement pour carte micro SD afin d'étendre le stockage de l'appareil.

Quelle autonomie pour le Galaxy A52 ?

Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh un peu moins imposante que celle du Galaxy A72. Cela devrait se ressentir sur l'autonomie, mais il s'agit tout de même d'une capacité plus qu'honorable. Si la fréquence de rafraichissement est comme prévu plus élevée sur le A52 5G, cette fonctionnalité va forcément tirer sur la consommation énergétique.

Le Galaxy A52 supporte une recharge filaire de 25W, mais Samsung ne fournirait qu'un chargeur de 15W dans la boîte. Contrairement aux Galaxy S21, il y en a ici au moins un de fourni à l'achat du mobile, mais il reste dommage de devoir se procurer un autre chargeur pour profiter de tout le potentiel de charge du smartphone. Sans surprise, pas de recharge sans fil sur ce modèle.

Le Galaxy A52 est-il bon en photo ?

C'est un quadruple capteur qui est en charge de la partie photo et vidéo du Galaxy A52. Le module principal de 64 MP serait associé à un ultra grand-angle de 8 MP et à deux autres capteurs de 5 MP et 2 MP, le premier étant sans doute un objectif macro et le second un capteur dédié au calcul de la profondeur de champ.

La caméra frontale de 32 MP sera en charge des selfies ainsi que de la reconnaissance faciale si vous préférez cette fonction biométrique pour l'authentification à l'empreinte digitale.

Quelle est la version d'Android du Galaxy A52 ?

Le smartphone est beau être un milieu de gamme, il bénéficiera de toutes les nouveautés logicielles introduites par Samsung avec ses Galaxy S21. Le Galaxy A52 est ainsi lancé directement sous la mise à jour One UI 3.1, la dernière version de la surcouche maison du fabricant basée sur Android 11.

Le Galaxy A52 bénéficie donc des nombreuses nouveautés apportées par One UI 3.0 ainsi que des quelques ajouts qui ont fait leur apparition avec l'update mineur One UI 3.1, dont un mode permettant de filmer en même temps avec l'appareil photo principal et la caméra frontale ou encore la possibilité de supprimer un objet sur une photo.