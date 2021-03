Samsung Galaxy A52 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Galaxy A52, nouveau smartphone officialisé par Samsung ce mercredi 17 mars 2021 est le digne successeur du Galaxy A51. Ce nouveau modèle milieu de gamme est proposé au prix de départ de 379 euros. On fait le point sur les enseignes qui le proposent au meilleur prix.

💰Samsung Galaxy A52 : ou l'acheter au prix le plus bas ?

Comme c'est déjà le cas pour le Galaxy A51, le Galaxy A52 se décline en deux versions, dont l’une est 5G. Le smartphone est proposé à un tarif de départ de 379 € pour la variante 4G et 449 € pour le modèle compatible 5G. Le nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung est d'ores et déjà disponible chez la plupart des marchands tels que Amazon, Cdiscount, Fnac Darty. De plus, du 17 mars au 7 avril 2021 inclus, Samsung vous offre une paire de Galaxy Buds+ blancs pour l’achat ou la location d’un Galaxy A52, Galaxy A52 5G.

La Fnac et Darty proposent 50€ de bonus reprise pour l'achat en ligne avec retrait en magasin (Click&Collect) d'un smartphone Samsung Galaxy A52 4G ou 5G et pour le retour d’un smartphone usagé lors du retrait en magasin. Offre valable du 17/03/2021 au 27/04/2021 inclus.

🆚Quelles différences entre le Galaxy A51 et Galaxy A52 ?

Le Galaxy A52 est le successeur du Galaxy A51, modèle milieu de gamme sorti en 2020. Le Galaxy A52 reprend un grand nombre d'élément ayant fait le succès de son prédécesseur : écran de même taille et de même composition (Super AMOLED Full HD de 6,5 pouces), une partie photo composée de quatre capteurs à l’arrière et un capteur à l’avant (lequel est strictement le même, un modèle 32 mégapixels) et un design mêlant le verre à l’avant (Gorilla 5) et le polycarbonate à l’arrière.

Quelques différences importantes sont tout de même à noter. Le Galaxy A52 dispose dorénavant de tranches en aluminium plus qualitatives. Il est également désormais certifié IP67, à l'instar des Galaxy S21. Le taux de rafraichissement de l'écran passe à 90 Hz (non adaptatif). La partie audio a aussi été revue et améliorée avec deux haut-parleurs couplés à une certification Dolby Atmos. Exit le processeur Exynos et place désormais à un SoC Qualcomm, le Snapdragon 720G.

La batterie passe de 4000 à 4500 mAh. Et la charge rapide de 15 watts à 25 watts. Le capteur principal devient un modèle 64 mégapixels (prise de vue par défaut en 12 mégapixels) avec stabilisateur optique et autofocus à détection de phase. Les autres capteurs, sans stabilisateur ni autofocus, sont des modèles 12 mégapixels (avec grand-angle), 5 mégapixels (macro) et 5 mégapixels (profondeur).

🤔Quelles différences entre le Galaxy A52 4G et A52 5G ?

Le Galaxy A52 5G reprend l’ensemble de ses éléments à deux exceptions près. D’abord, le Snapdragon 720G cède sa place au Snapdragon 750G, pour offrir la connectivité 5G (pour le reste, les performances sont relativement proches).

Ensuite, le taux de rafraichissement n’est pas 90 Hz, mais de 120 Hz (toujours non adaptatif). Nous nous posons évidemment la question de la pertinence vis-à-vis de l’autonomie. D’autant que la 5G pèse aussi sur la consommation d’énergie.