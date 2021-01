Samsung Galaxy A52 5G : un visuel dévoile tous les détails de son design

Après le Galaxy A72 5G, c’est au tour du Galaxy A52 5G de faire l’objet d’une fuite. Un visuel dévoile son design dans son ensemble, à l’avant et à l’arrière. Au menu, plusieurs capteurs photo dans un module ressemblant à celui des Galaxy S20, un écran à trou et une coque avec du métal sur les côtés.

En ce début d’année 2021, Samsung a fait le choix très stratégique de se concentrer sur le lancement des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Vous pouvez d’ailleurs d’ores et déjà retrouver le test complet du Galaxy S21 Ultra, le plus grand et le plus complet de la fratrie. Retrouvez également sur notre chaîne YouTube une vidéo présentant nos remarques sur ce smartphone très ambitieux. Et le test des modèles suivant arrivera dans les prochains jours.

Côté Galaxy A, Samsung a présenté quelques modèles également. Nous avons publié le test du Galaxy A42 5G, lequel avait été présenté en fin d’année dernière. Nous avons également relayé les annonces officielles de quelques modèles très économiques, comme le Galaxy A32 5G, son modèle 5G le moins cher. Mais il nous manque toujours les modèles les plus emblématiques de cette série : les Galaxy A7x et A5x. Cette année, ils devraient porter le nom de Galaxy A72 5G et A52 5G, respectivement.

Ce sont des modèles importants, car ils se positionnent comme des déclinaisons plus abordables des Galaxy S21 et S21+. Ils en reprendront une partie du design et de la prise en main. Certes, leurs fiches techniques seront moins performantes. Mais leurs prix seront plus légers aussi. Leurs prédécesseurs fonctionnent très bien commercialement. Ce ne sont donc pas deux téléphones à prendre à la légère.

Quatre capteurs photo à l'arrière, écran à trou à l'avant

Il y a quelques jours, nous avons relayé dans nos colonnes une fuite présentant le design du Galaxy A72 5G. C’est maintenant au tour du Galaxy A52 5G de faire l’objet d’une indiscrétion similaire. Celle-ci provient du célèbre leaker américain Evan Blass. Il a publié un message sur Twitter accompagné du visuel qui accompagne cet article. C’est un visuel qui ressemble à ce qui pourrait illustrer des fiches produits sur des sites marchands ou des communiqués de presse.

First Galaxy A52 5G press shots: https://t.co/g1ONNtI6Qu — Evan Blass (@evleaks) January 28, 2021

Ce visuel nous apprend plusieurs éléments intéressants. Le premier est la présence à l’avant d’un écran borderless avec un trou pour héberger un capteur selfie. Le haut-parleur est caché dans la bordure entre l’écran et le châssis du téléphone. Châssis qui, au passage, est en aluminium sur les tranches. À l’arrière, nous retrouvons un matériau qui ressemble à du verre minéral, mais qui pourrait très bien être aussi du polycarbonate.

Toujours à l’arrière, vous retrouvez un gros bloc photo rectangulaire et vertical. Celui-ci nous rappelle davantage les modules photo des Galaxy S20 que ceux des Galaxy S21. Il intègre cinq éléments visibles. Trois sont des capteurs photo. Nous supposons qu’il y a un capteur principal haute luminosité, un capteur grand-angle et un capteur macro (il serait étonnant de retrouver un téléobjectif ici). Un autre élément est un flash, à l’évidence. Et, au-dessus du flash, se trouve le cinquième élément. Il devrait s'agit d'un quatrième capteur photo. Et plus précisément d’une caméra pour calculer les distances, comme dans le Galaxy A51.

Voilà donc à quoi ressemble le Galaxy A52 5G. Ce design nous paraît très classique, sans grande prise de risque. Mais il semble aussi très fonctionnel. Et vous, appréciez-vous ce design ? Rendez-vous dans les commentaires ci-dessous pour ouvrir le débat.