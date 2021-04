Galaxy A82 : des photos volées dévoilent son design, adieu l’APN rotatif

On connaît désormais le design complet du Galaxy A82. Comme l’ont suggéré plusieurs fuites, Samsung a bel et bien abandonné l’APN rotatif qui a largement fait le charme de l’ancien modèle. À la place, les utilisateurs auront droit à un bloc arrière composé de trois capteurs, et d’un poinçon central pour le capteur selfie.

Le Galaxy A82 fait de plus en plus parler de lui. Alors que Samsung n’a pas encore officialisé l’arrivée du smartphone, ce dernier a fait l’objet de quelques fuites révélant certains de ses attributs. Le plus décevant d’entre eux est sans aucun doute l’abandon de l’APN rotatif, véritable fer de lance de la précédente génération. Si l’on pouvait encore avoir une lueur d’espoir, de nouvelles photos de l’appareil viennent conclure l’affaire.

En effet, on retrouve sur celles-ci trois capteurs arrières, disposés en ligne dans un bloc rectangulaire prépondérant. Ces derniers sont accompagnés d’un flash LED. Même chose pour la face avant, qui présente le désormais traditionnel poinçon au centre de l’écran. Ce nouveau modèle couperait donc radicalement les ponts avec le Galaxy A80, au grand dam des utilisateurs convaincus par la technologie innovante de celui-ci.

Un écran incurvé avec bords visibles pour le Galaxy A82

Les photos indiquent également que Samsung a opté pour un écran avec bords, un choix relativement prévisible compte tenu de la gamme du smartphone. On remarque toutefois des côtés incurvés en 2,5 D sur la face avant, tandis que l’arrière est entièrement plat.

La fuite ne précise aucun élément de la fiche technique. Néanmoins, d’autres informations apparues ces derniers jours pointent vers la présence du même processeur que sur l’ancien modèle, à savoir le Snapdragon 855+. Une plutôt bonne nouvelle malgré le retard de la puce, puisqu’elle est compatible avec la 5G.

Sur le même sujet : Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont officiels — écran plus fluide, meilleure autonomie, dès 379 €

Le smartphone devrait également profiter de 6 Go de RAM, d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces et d’une batterie 4 500 mAh. Bien entendu, toutes ces informations sont en attente d’une confirmation officielle de la part de Samsung qui, on l’espère, ne saurait tarder.

Source : Weibo