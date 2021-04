Samsung promet 3 ans de mises à jour Android sur les Galaxy A

Samsung promet désormais 3 ans de mises à jour Android sur ses Galaxy A, les smartphones milieu de gamme de son catalogue. Cette nouvelle politique comprend trois mises à jour majeures de l'OS mobile et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles. Le constructeur garantit aussi une quatrième année de correctifs trimestrielles ou semestrielles. Le Galaxy A52 5G est le premier téléphone concerné.

Samsung vient d'annoncer du changement concernant la politique de mises à jour des Galaxy A, rapportent nos confrères de 9to5Google. Désormais, le géant de Séoul garantit trois ans de mises à jour majeures d'Android sur ses smartphones milieu de gamme. Jusqu'ici, les téléphones abordables du constructeur devaient se contenter de deux mises à jour majeures du système d'exploitation.

Samsung s'engage aussi à proposer des correctifs de sécurité “réguliers” pendant trois années. Selon 9to5Google, le fabricant devrait pousser des mises à jour sécurité tous les mois. Trois années après la sortie, les Galaxy A devront se contenter de mises à jour de sécurité “régulières”, probablement semestrielles ou trimestrielles. Après cette quatrième année, les terminaux seront finalement déclarés obsolètes. Auparavant, le chaeobol se contentait de deux années de correctifs mensuels et de deux années de correctifs trimestriels.

Sur le même sujet : Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 – notre prise en main des meilleurs milieu de gamme de 2021

Pas de changement pour les Galaxy A02, A12, A32 et A42

Il ne s'agit qu'un engagement minimum. Samsung pourrait théoriquement offrir des années de support supplémentaires aux téléphones. Le Galaxy A52 5G est le premier smartphone concerné par cette nouvelle politique. Le smartphone pourra passer à Android 12, Android 13 et Android 14. Le Galaxy A52 recevra un patch de sécurité Android tous les mois pendant 3 ans.

Par contre, les autres modèles Galaxy A, y compris les A02, A12, A32 et A42, ne profiteront pas de la nouvelle politique de Samsung. Ces téléphones devront composer avec deux ans de mises à jour de sécurité majeures et régulières d'Android, plus deux autres années de correctifs de sécurité trimestriels ou semestriels.

Jusqu'ici, Samsung réservait les trois années de mises à jour Android aux smartphones les plus haut de gamme de son catalogue, dont les Galaxy S, les Galaxy Note et les Galaxy Z avec écran pliable. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les utilisateurs de téléphones milieu de gamme. On attend votre avis dans les commentaires.

Source : 9to5Google