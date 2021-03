Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont officiels : écran plus fluide, meilleure autonomie, dès 379€

Samsung a organisé une conférence Unpacked en ligne pour présenter les Galaxy A52 et A72. Ils succèdent assez logiquement au Galaxy A51 et A71. Le Galaxy A52 se décline en deux versions, dont l’une est 5G. Les fiches techniques sont équilibrées, avec des écrans plus fluides et des batteries plus importantes. Et le Galaxy A72 promet d'être un touche-à-tout de la photo. Ils seront commercialisés au début du mois d'avril à des prix s'échelonnant de 379 euros à 479 euros.

Ils étaient particulièrement attendus, malgré l’abondance de fuites qui ont dévoilé un grand nombre de spécifications techniques. Les voici enfin en chair et en os (ou du moins en verre et en métal) : les Galaxy A52 et Galaxy A72, successeurs des Galaxy A51 et A71 de 2020, évidemment. Ce sont des smartphones qui en reprennent bien évidemment le positionnement, aussi bien tarifaire que technique, avec une mise à jour des composants.

Lire aussi – Xiaomi présente les Redmi Note 10, ses nouvelles stars du milieu de gamme dès 199€

Plusieurs changements sont à noter. Mais le plus important est certainement l’intégration de la 5G. Contrairement à 2020, où les modèles 5G du A51 et du A71 ont été lancés cinq mois après les versions 4G, Samsung lance le Galaxy A52 5G en même temps que le Galaxy A52 4G. En revanche, la version 5G du Galaxy A72 n’a pas été annoncée. Est-ce dû à la pénurie de composants ou à quelques surprises potentielles ? Partagez avec nous votre hypothèse dans les commentaires et ouvrir la discussion.

Galaxy A52 : écran plus fluide, batterie plus grosse et châssis étanche

Passons à la présentation plus détaillée des deux téléphones en commençant par le modèle le plus emblématique. Le Galaxy A52 ne change pas la recette du Galaxy A51 qui a tant fonctionné en 2020. Bien au contraire : le A52 est même très conservateur. Nous retrouvons un écran de même taille et de même composition (Super AMOLED Full HD de 6,5 pouces), une proposition photographique similaire avec quatre capteurs à l’arrière et un capteur à l’avant (lequel est strictement le même, un modèle 32 mégapixels) et un design mêlant le verre à l’avant (Gorilla 5) et le polycarbonate à l’arrière.

Quelques différences importantes à noter. Le A52 profite de tranches en aluminium plus qualitatives. Son design est désormais certifié IP67, quasiment comme les Galaxy S21. Le taux de rafraichissement passe à 90 Hz (non adaptatif). Il y a maintenant deux haut-parleurs et le mobile est certifié Dolby Atmos. Côté processeur, Samsung abandonne ses SoC Exynos et choisit une plate-forme Qualcomm, ici le Snapdragon 720G.

Un écran plus fluide encore dans la version 5G du Galaxy A52

La batterie passe de 4000 à 4500 mAh. Et la charge rapide de 15 watts à 25 watts. Le capteur principal devient un modèle 64 mégapixels (prise de vue par défaut en 12 mégapixels) avec stabilisateur optique et autofocus à détection de phase. Les autres capteurs, sans stabilisateur ni autofocus, sont des modèles 12 mégapixels (avec grand-angle), 5 mégapixels (macro) et 5 mégapixels (profondeur).

Le Galaxy A52 5G reprend l’ensemble de ses éléments à deux exceptions près. D’abord, le Snapdragon 720G cède sa place au Snapdragon 750G, pour offrir la connectivité 5G (pour le reste, les performances sont relativement proches). Ensuite, le taux de rafraichissement n’est pas 90 Hz, mais de 120 Hz (toujours non adaptatif). Nous nous posons évidemment la question de la pertinence vis-à-vis de l’autonomie. D’autant que la 5G pèse aussi sur la consommation d’énergie.

Le Galaxy A72 gagne aussi un téléobjectif avec zoom optique 3x

Passons au Galaxy A72. Lui ne profite pas (encore ?) d’une version 5G. Il profite des mêmes évolutions design et techniques que le Galaxy A52. Nous retrouvons donc un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, ici en version 90 Hz. Nous retrouvons aussi les mêmes améliorations en termes de batterie (ici 5000 mAh) et de charge rapide (25 watts). Nous retrouvons également la certification d’étanchéité, le design en verre (Gorilla 5), en polycarbonate et en aluminium. Nous retrouvons aussi le Snapdragon 720G qui remplace le Snapdragon 730. Sans oublier les deux haut-parleurs et la certification Dolby Atmos.

Côté photo, le capteur selfie 32 mégapixels est lui aussi de retour. En revanche, à l’arrière, les améliorations du A72 vis-à-vis du A71 sont différentes que celles entre le A51 et le A52. Le capteur principal reste le même : 64 mégapixels. Mais il gagne le stabilisateur optique du A52. Le capteur 12 mégapixels avec objectif grand-angle du A71 reste aussi (angle de vue à 123°, comme précédemment). Le capteur macro 5 mégapixels du A71 est conservé également. En revanche, la caméra pour calculer les profondeurs est supprimée et remplacée par un module beaucoup plus utile : un capteur 8 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 3x). Ce capteur est équipé d’un autofocus et d’un stabilisateur optique. C’est une très bonne nouvelle.

Prix des Galaxy A52 et A72 : de 379 euros à 479 euros

Android 11 et One UI 3.1 sont préinstallés partout. Les trois smartphones sortiront début avril (la date exacte n’a pas été annoncée par Samsung France). Ils seront tous équipés de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage (extensibles par microSDXC). Ils seront tous livrés avec un chargeur 15 watts (et non 25 watts, quel dommage). Le prix du Galaxy A52 est de 379 euros. Le prix du Galaxy A52 5G est de 449 euros. Et le prix du Galaxy A72 est de 479 euros. Ce qui paraît être un positionnement très correct. Une période de précommande sera organisée, avec des Galaxy Buds+ offerts pour chaque achat anticipé. Des coques seront également proposées à des prix situés entre 29 euros et 39 euros.

Retrouvez dès à présent dans nos colonnes une prise en main des trois modèles présentés ici. Les smartphones arriveront très bientôt à la rédaction pour passer entre nos mains et subir nos nombreux tests. Restez donc connectés pour tout savoir sur l’offre milieu de gamme de Samsung.