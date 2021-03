Samsung vient de dévoiler les Galaxy A52, A52 5G et A72. Nous avons pu les prendre en main lors d'une rapide séance dans les locaux parisiens de la marque sud-coréenne. Voici nos premières impressions en attendant notre grand test complet des nouveaux milieu de gamme de Samsung.

Les nouveaux smartphones de milieu gamme signés Samsung sont enfin là. Et pour l’occasion, ce n’est pas un, ni deux modèles que la marque sud-coréenne commercialise, mais trois d’un coup. Ils ont pour nom Galaxy A52, A52 5G et A72, et ont quasiment tout pour séduire. Quatre capteurs photos à l'arrière, un zoom optique x3 selon le modèle, un écran Super Amoled Full HD+ qui profite d'une vitesse de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz, un port microSD, une charge rapide de 25 W… Le tout un prix situé en dessous des 500 €, voire sous la barre des 400 € dans le cas du A52.

Bref, les trois smartphones de la gamme Galaxy A ont de quoi contenter toutes les envies, tous les besoins. Avant de pouvoir les tester complètement, nous avons pu les prendre en main durant une séance de 2 heures organisée par Samsung. Voici donc nos premières impressions concernant les Galaxy A52, A52 5G et A72, trois modèles qui ont chacun leurs spécificités et de nombreux atouts en poche.

Samsung Galaxy A52 et A52 5G : les similitudes

Très peu d'éléments diffèrent entre les A52 et A52 5G. Tous deux bénéficient de la même taille d'écran, des mêmes capteurs photo avant et arrière, de la même capacité de stockage et de la quantité de RAM. En revanche, comme leur nom l'indique, l'un est 5G et pas l'autre. Et il y a d'autres différences, que nous verrons un peu plus loin.

Mais commençons par le commencement : les deux modèles profitent d'une taille d'écran de 6,5″ et d'un verre Gorilla Glass 5. Le capteur d'empreinte digitale est logé sous l'écran, mais ne fonctionne pas à l'aide d'ultra-son comme sur la gamme des Galaxy S (on ne peut pas tout avoir). Il est donc un chouia moins rapide, mais offre quand même une excellente réactivité selon nos premiers tests.

On trouve également sur la face avant un petit capteur photo logé dans un petit poinçon, capteur photo qui permet de capturer des selfies en 32 MP. Continuons sur la partie des deux modèles, puisqu'à l'arrière on profite d'un capteur principal de 64 MP (réglé par défaut sur du 12 MP), un capteur ultra-grand-angle de 12 MP, un autre dédié au mode portrait en 5 MP et un dernier de 5 MP pour la macro. Bon point : on profite d'une stabilisation sur le capteur principal de 64 MP et d'un mode action cam en vidéo, ce qui est plutôt rare pour un téléphone à moins de 400 €.

Côté autonomie, on trouve une batterie de 4500 mAh et un chargeur de 15 W dans la boîte. Les deux appareils sont néanmoins capables de supporter une charge rapide à 25 W.

Parlons design, maintenant. À l'arrière, les A52 et A52 5G disposent tous deux d'un dos mat. Quatre coloris sont proposés : bleu, noir, blanc ou lavande. Le modèle bleu est celui qui nous a immédiatement attirés, suivi de près par le modèle blanc. Le modèle noir est tout ce qu'il a de plus classique (le fait d'avoir un dos mat évite les traces de doigts, ce qui est une bonne chose pour ce coloris). Quant à la version lavande, elle nous a laissés de marbre, mais ce n'est qu'une question de goût.

Samsung Galaxy A52 et A52 5G : les différences

Mais alors, quels sont les différences entre le A52 et le A52 5G ? On en compte trois. D'une part, on trouve un Snapdragon 720G sur le A52, tandis que le A52 5G profite d'un SoC plus puissant, à savoir un Snapdragon 750G. D'autre part, et comme son nom l'indique, le modèle équipé du 750G est paré pour la 5G, ce qui n'est pas le cas du modèle le moins onéreux.

Dernier changement : le A52 bénéficie d'une vitesse de rafraîchissement en 90 Hz, tandis que celle du A52 5G monte à 120 Hz. Dans les deux cas, on profite d'une meilleure fluidité lorsque l'on fait défiler l'écran de haut en bas, ou dans les jeux qui prennent en charge un tel taux de rafraîchissement. Notez en revanche que, pour le A52 comme pour le A52 5G, la fréquence n'est pas adaptative. S'il est possible de basculer sur du 60 Hz pour accroître l'autonomie du smartphone, la vitesse de rafraîchissement ne s'adapte pas à l'application affichée sur l'écran.

Samsung Galaxy A72

Le Samsung Galaxy A72 hérite des mêmes composants que le A52 : il palpite lui aussi à l'aide d'un Snapdragon 720G et il est lui aussi équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage (extensible à 1 To grâce à au support microSD). Le design du A72 est également semblable à celui de son petit frère. Néanmoins, il est un peu plus grand, puisqu'on passe de 6,5″ dans le cas du A52, à 6,8″ dans celui du A72. Autre différence notable : l'appareil profite d'une batterie de 5000 mAh, contre 4500 pour celle des A52 et A52 5G.

À l'avant, son capteur photo est identique à celui du A52. En revanche, à l'arrière, il y a une différence de taille. Si 3 des 4 capteurs sont identiques à ceux du A52, le A72 dit au revoir au capteur dédié au mode portrait. En compensation, il bénéficie d'un le zoom optique x3 de 8 MP, une fonctionnalité que l'on ne voit que trop rarement sur les milieu de gamme.

Pour le reste, il n'y a pas d'autre changement. Le capteur d'empreinte digitale est toujours situé sous l'écran, la vitesse de rafraîchissement de ce dernier est elle-aussi fixé sur du 90 Hz, et on profite toujours de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Enfin, un point que nous n'avions pas encore mentionné : à l’instar des A52 et A52 5G, le Galaxy A72 bénéficie lui aussi d’une certification IP67. Il est donc lui aussi capable de résister 30 minutes d’immersion à 1 mètre de profondeur.

Nos premières impressions sur les A52, A52 5G et A72

Comme évoqué en introduction, après avoir “joué” avec les 3 smartphones durant 2 heures, il est probable qu'ils obtiennent nos faveurs lors de nos tests. Les premiers indicateurs sont au vert, pour l'instant. Le design des 3 modèles est plutôt agréable au toucher, ils sont bien équilibrés en haut comme en bas et la compacité des A52 devrait ravir les amateurs de smartphone de petite taille (même si à ce petit jeu, nous préférons le Galaxy S21 avec sa taille de seulement 6,2″). En revanche, les bordures noires sur l'écran nous ont semblé un peu plus grosses qu'à l'accoutumée sur ce genre de smartphone.

Si nous n'avons pas pu bencher les différents smartphones comme il se doit, nous avons néanmoins réalisé quelques photos sur place. Pas de réelle surprise : les capteurs arrière font très bien leur travail et le fait de profiter d'un zoom optique x3 sur le A72 est un plus indéniable. On aurait d'ailleurs aimé en profiter sur le A52, plutôt que de disposer d'un capteur dédié au mode portrait, mais ce n'est peut-être qu'une affaire de goût. Mention spéciale pour le capteur avant de 32 MP, qui semble offrir de très bons clichés, du moins sur les quelques photos que nous avons effectuées lors de notre prise en main.

Les 3 smartphones seront proposés aux tarifs suivants en France :

Samsung Galaxy A52 = 379 €

Samsung Galaxy A52 5G = 449 €

Samsung Galaxy A72 = 479 €

Et si vous passez commande avant le 7 avril prochain, vous pouvez bénéficier des Galaxy Buds + blancs gratuitement. Avec cette grille tarifaire, cela ne fait aucun doute : Samsung récidive et s'attaque à bras-le-corps au marché des smartphones de milieu de gamme avec des prix agressifs. Le principal avantage de ces smartphones, c'est qu'il héritent de la plupart des innovations réservées aux modèles premium que sont les Galaxy S… Avec seulement un an d'écart.

Côté performances, on sait déjà un peu à quoi s'attendre : le Snapdragon 720G équipait déjà le Redmi Note 9 Pro, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. En revanche, du côté du 750G, c'est la grande inconnue pour l'instant, même s'il y a de grandes chances pour que le SoC permette de classer le A72 dans le haut du panier pour du milieu de gamme.

La gestion de l'autonomie, qui ne nous avait pas déçus sur les A51 et A72, promet également d'être bonne. On espère simplement que la vitesse de 90 Hz ou 120 Hz n'impacte pas sur la batterie au fil de la journée, d'autant plus qu'elle n'est pas adaptative (celles et ceux qui possèdent un Galaxy S20 en savent quelque chose).

Mais au final, il y a de fortes chances pour que ces nouvelles itérations de la série Galaxy A deviennent la nouvelle référence dans la catégorie des smartphones à moins de 500 €. Vivement nos tests complets !