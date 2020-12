Samsung One UI 3.0 : date de sortie, nouveautés, smartphones compatibles, tout savoir sur la mise à jour

One UI 3.0, la mise à jour de la surcouche Samsung basée sur Android 11, est sur le point de débarquer sur nos smartphones. Il s’agit de la refonte la plus importante de One UI depuis son existence en termes d’interface, alors que de nouvelles fonctionnalités viennent également enrichir l’expérience. Date de sortie, smartphones compatibles, nouveautés, toutes les informations sur One UI 3.0 sont ici.

Après des tâtonnements sur TouchWiz puis Samsung Experience, Samsung a enfin trouvé la bonne formule pour le logiciel de ses smartphones avec One UI, qui est devenue l’une des meilleures interfaces Android du marché. Nous attendons désormais la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation custom de Samsung, One UI 3.0 basée sur Android 11, qui promet des nouveautés prometteuses.

Date de sortie de One UI 3.0

Samsung s’adapte de plus en plus rapidement suite à la disponibilité d’une nouvelle version majeure d’Android pour mettre à niveau sa surcouche. Régulièrement pointé du doigt par le passé pour ses temps de réaction à ce sujet, le fabricant s’améliore d’année en année malgré un nombre de modèles de smartphones de la marque toujours aussi élevé, compliquant la tâche des développeurs qui doivent travailler pour une large panoplie de spécifications techniques. Samsung a même récemment indiqué que ses smartphones seront désormais supportés durant trois ans, alors que bien d’autres marques se contentent de délivrer deux ans de mises à jour.

Une bêta publique de One UI 3.0 est disponible en Corée du Sud et aux États-Unis sur plusieurs appareils haut de gamme depuis plusieurs semaines déjà. Les mobiles des séries Galaxy S20 et Note 20 ont été les premiers à être servis et ont déjà plusieurs builds au compteur. Plus récemment, ce sont les Galaxy S10, Note 10, Z Flip et Z Fold 2 qui ont eu droit d’accéder à la bêta. Celle-ci devrait prochainement débarquer sur le marché européen pour les appareils cités précédemment.

La version stable de la mise à jour, distribuée comme d’habitude par OTA, ne va plus tarder. Samsung a communiqué une prévision de calendrier que nous vous rapportons ci-dessous. Gardez à l’esprit qu’il est probable que les utilisateurs français soient servis un peu plus tard.

Décembre 2020 : Série Galaxy S20

: Série Galaxy S20 Janvier 2021 : Séries Note 20, Note 10 (sauf Lite), S10, Z Fold 2 et Z Flip

: Séries Note 20, Note 10 (sauf Lite), S10, Z Fold 2 et Z Flip Février 2021 : Galaxy Fold

: Galaxy Fold Mars 2021 : Note 10 Lite, A51, M31, M30s, M21

: Note 10 Lite, A51, M31, M30s, M21 Avril 2021 : A50, M51

: A50, M51 Mai 2021 : A80, A71, A70, A31, A21s, Tab S6 et S6 Lite

Pour les possesseurs de tablettes ou de smartphones entrée/milieu de gamme pouvant prétendre à la mise à jour (voir liste complète ci-dessous), il faudra se montrer plus patient.

Quels smartphones sont compatibles avec One UI 3.0 ?

90 smartphones (et tablettes) appartenant à toutes les gammes de prix vont recevoir une mise à jour vers One UI 3.0 et donc vers Android 11 au cours des prochains mois. La liste complète est disponible juste ci-dessous :

Galaxy A Quantum Galaxy A01 Galaxy A10 Galaxy A01 Core Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A20s Galaxy A21 Galaxy A21s Galaxy A30 Galaxy A30s Galaxy A31 Galaxy A40 Galaxy A40s Galaxy A41 Galaxy A42 5G Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy A51 Galaxy A51 5G Galaxy A51 5G UW Galaxy A60 Galaxy A70 Galaxy A70s Galaxy A71 Galaxy A71 5G Galaxy A71 5G UW Galaxy A80 Galaxy A8s Galaxy A90 Galaxy A90 5G Galaxy Fold Galaxy Fold 5G Galaxy M01 Galaxy M01 Core Galaxy M10 Galaxy M11 Galaxy M20 Galaxy M21 Galaxy M30 Galaxy M30s Galaxy M31 Galaxy M31s Galaxy M40 Galaxy M51 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 5G Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 10 Plus 5G Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10 Lite Galaxy S10 Plus Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20 5G Galaxy S20 5G UW Galaxy S20 FE Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Plus 5G Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy Tab A 10.1 2019 Galaxy Tab A 8.0 2019 Galaxy Tab A 8.4 2020 Galaxy Tab A7 10.4 2020 Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab S3 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7 5G Galaxy Tab S7 Plus Galaxy Tab S7 Plus 5G Galaxy XCover 4s Galaxy XCover Pro Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip 5G Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Fold 2 5G

Un line-up complet qui prouve bien que Samsung a décidé de mettre un coup de collier sur le suivi logiciel. Une bonne nouvelle de la part du numéro 1 du marché mobile et principal représentant de l’écosystème Android avant même les Pixel.

L’interface de One UI 3.0

L’interface de One UI n’a jamais autant évolué avec une précédente mise à jour depuis sa sortie en 2018 qu’elle est sur le point de le faire avec One UI 3.0. L’UI devient plus moderne et bénéficie de tout un tas de petites améliorations qui, cumulées, offrent une expérience utilisateur bien supérieure. C’est notamment le cas pour les smartphones équipés d’un grand écran, ce qui est le cas de plus en plus de références de nos jours.

Le volet de notification devient partiellement transparent et non plus opaque, permettant de voir ce qu’il se passe à l’écran derrière celui-ci. C’est également le cas de la fenêtre de menu d’accès rapide aux options. C’est à la fois esthétique et pratique. Pour les notifications, vous allez aussi avoir le choix entre deux modes d’affichage : détaillé ou résumé. Le premier donne plus d’informations, avec la possibilité parfois de ne même pas à ouvrir l’application pour accéder au contenu, alors que le second, activé par défaut, n’est qu’un message d’indication invitant à ouvrir l’app. Un historique de notifications est aussi intégré. Il s’agit d’une fonctionnalité native d’Android 11. Il donne accès à toutes les notifications reçues lors des 24 dernières heures en cas de suppression trop rapide ou de disparition de celles-ci. L’historique est désactivé par défaut.

Le contrôle du volume s’améliore également. L’onglet complet est lui aussi transparent. Mais surtout, la barre permettant de diminuer ou augmenter le volume sonore est repositionnée à la verticale sur le côté droit, à côté des boutons physiques, alors qu’elle était à l’horizontale dans la partie inférieure de l’écran. Il devient donc bien plus pratique de faire ses réglages avec le pouce lors d’une utilisation à une main.

Nous avons également une refonte des fenêtres qui s’affichent lorsque l’on effectue un appui long sur un raccourci dans le tiroir d’applications ou l’écran d’accueil. Plus clair, il indique en haut les fonctionnalités directement disponibles de cette manière (écrire un nouveau message ou prendre une photo par exemple). En bas, un bouton de désinstallation est proposé, avec un autre permettant d’ajouter l’appli à la home si vous êtes dans le tiroir.

Sur l’écran de verrouillage, l’heure est désormais affichée en plus gros et recentrée. Les notifications se trouvent sous l’horloge et les raccourcis d’application présents dans les coins inférieurs gauche et droite adoptent eux aussi un fond transparent, véritable idée fixe de Samsung avec One UI 3.0. Les animations ainsi que l’icône du lecteur d'empreintes sous l’écran font aussi peau neuve. Des options de personnalisation ont été ajoutées à la fonction Always-on Display, notamment au regard des GIF animés.

Le tiroir d’applications passe au même effet de transparent que les autres fenêtres, tout comme le gestionnaire de tâches. Les dossiers s’adaptent aussi, avec un changement supplémentaire qui pourrait bouleverser vos habitudes : il n’y a plus que 12 applications maximum par page du dossier au lieu de 16 auparavant sur One UI 2.5. Une décision prise pour des soucis de clarté. De nombreuses modifications ont été apportées aux Paramètres et menus d’options, mais vous ne devriez pas trop vous y perdre. Idem pour les routines Bixby ou la galerie d’images.

Les nouvelles fonctionnalités de One UI 3.0

À côté de ces changements d’interface à foison, Samsung a aussi incorporé de nouvelles fonctionnalités ou nouvelles manières de faire à sa surcouche. Nous allons ici passer en revue les principales, sachant qu’un très grand nombre de modifications mineures sont également prévues.

L’appareil photo obtient avec One UI 3.0 une amélioration logicielle de l’autofocus et de l’exposition automatique. Les Galaxy haut de gamme pouvant atteindre un niveau élevé de zoom bénéficient aussi d’une meilleure stabilisation dans une situation bien particulière : la prise de clichés de la lune. L’éditeur de photos se dote quant à lui de la possibilité de récupérer la version originale d’une photo qui a été modifiée.

La mise à jour vient une nouvelle mouture du navigateur Samsung Internet, qui passe en v13.0. Avec au passage bon nombre de nouveautés, dont le nombre d’onglets ouverts maximum qui monte à 99 ou encore la possibilité de verrouiller ou réordonner ses onglets. Les menus ont été arrangés pour trouver plus facilement ce que l’on cherche et des add-ons ont été ajoutés. L’un deux permet de traduire une page web, Samsung rattrape son retard sur Chrome en la matière. Pour une expérience de navigation plus immersive, il devient possible de cacher la barre de statut. Enfin, Samsung Internet va pouvoir bloquer les sites web qui effectuent des redirections après avoir voulu revenir à la page précédente et afficher des messages d’avertissement voire bloquer des sites qui abusent des notifications et autres pop-up.

Le fameux mode DeX qui transforme le smartphone en unité centrale une fois connecté à un écran externe peut désormais être utilisé sans fil avec certains modèles de téléviseurs compatibles. Les gestes de navigation réalisés avec l’écran du mobile utilisé comme touchpad s’enrichissent avec la possibilité de changer le niveau de zoom à l’écran et en facilitant la réduction ou l’augmentation de la taille de la police.

L’assistant Bixby n’est pas oublié. Des presets de routines sont mis à disposition pour démarrer rapidement leur utilisation. Elles servent aussi d’exemples pour créer ses propres routines. Il est désormais possible de voir quelles actions sont inversées lorsqu’une routine se termine. De nouvelles conditions ont été ajoutées, telles qu’une heure de début spécifique, la déconnexion d’un appareil Bluetooth ou d’un réseau Wi-Fi, un appel d’un numéro spécifique… À cela, sont également incluses d’autres actions, notamment liées à l’accessibilité et à la conversation avec Bixby. Pour plus de praticité, Samsung a pensé à permettre de choisir une icône personnalisable pour chaque routine afin de l’identifier d’un coup d’œil, et même à les intégrer directement sur l’écran de verrouillage pour un accès rapide.

One UI 3.0 apporte également des fonctions plus poussées pour les options de bien-être numérique ou contrôle parental. Les tendances font leur apparition dans le rapport hebdomadaire du temps d’écran consommé, présentant l’évolution des habitudes d’usage par rapport à la semaine précédente. Le rapport indique désormais le temps d’utilisation du mobile lors de la conduite. Un widget est ajouté pour consulter le temps passé sur son smartphone depuis l’écran de verrouillage, il n’y donc plus besoin de déverrouiller son appareil pour accéder à cette donnée. De plus, des profils séparés permettent de mesurer le temps d’écran consommé en fonction d’une utilisation dans le cadre du travail ou de la vie personnelle.

Côté utilitaire, le calendrier a droit à une refonte. Les alertes en plein écran s’affichent de meilleure manière, les événements qui commencent à la même heure ne sont plus rassemblés en un dans la vue mensuelle et générale et les options d’ajout et modification d’événements ont été revues. Dans l’appli Messages, une corbeille contient dorénavant les SMS récemment supprimés. Dans les contacts, une option permet de supprimer plus facilement les doublons, alors que la fonction de recherche devient plus efficace et pertinente. Elle s’est d’ailleurs améliorée également dans les paramètres, vous allez pouvoir retrouver bien plus simplement ce que vous cherchez. Le fond d’écran lors des appels et désormais personnalisable avec ses propres photos, et même des vidéos. Enfin, les paramètres du clavier Samsung sont mieux mis en avant et les options ont été réorganisées pour que les plus importantes apparaissent en premier.

Les interactions avec l’écran subissent un coup de polish à leur tour. Sur l’écran d’accueil, un appui prolongé sur une application permet d’ajouter un widget associé à celle-ci plutôt que de devoir aller le chercher dans l’interface souvent chargée dédiée aux widgets. Il devient possible d’éteindre l’écran par un double tapotement dans une zone vide, plutôt pratique pour s’éviter de passer par le bouton physique. Cette feature est désactivée par défaut, rendez-vous dans les paramètres pour l’activer. Les widgets de l’écran de verrouillage (et de l’Always On display par la même occasion) sont améliorés et les fonds d’écran dynamiques, qui changent automatiquement l’image à chaque fois pour varier les plaisirs, ont désormais plus de catégories, et il est possible d’en choisir plus d’une à la fois.

Pour terminer avec tous ces changements (on vous avait prévenu, One UI 3.0 est la mise à jour la plus ambitieuse de la surcouche de Samsung jusqu’ici), quelques mots sur l’accessibilité. Des options d’accessibilité seront disponibles dès le paramétrage initial du smartphone, pas besoin d’aller fouiller dans les paramètres pour les trouver. Des recommandations seront même fournies. Créer un raccourci permettant d’accéder aux options d’accessibilité devient plus aisé. Dernière touche d’attention : les détecteurs de son fonctionnent désormais avec les appareils SmartThings (l’écosystème domotique de Samsung), tels que les téléviseurs et les lumières.