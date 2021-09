French Days Rue du Commerce 2021 : le top des bons plans à ne pas rater

Rue du Commerce participe aussi aux French Days de l'automne 2021. Faisant partie de l'une des 6 enseignes fondatrices de l'événement en 2018, elle propose également pas mal de bons plans dans l'univers du high-tech. Nous avons regroupé ici les meilleures offres des French Days Rue du Commerce 2021.

Après Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty voici notre sélection des meilleurs bons plans French Days proposés par l'enseigne Rue du Commerce. Jusqu'au lundi 27 septembre 2021, le e-commerçant propose une avalanche de promotions et réductions sur l'ensemble des produits high-tech. Si vous envisagez de vous équiper, c'est le bon moment avec des promos et bons plans qui vous permettront de faire de belles économies tout en se faisant plaisir.

N'hésitez pas également à consulter notre récap sur les meilleurs forfaits mobiles pas chers des French Days 2021, celui sur les smartphones, les meilleures offres French Days sur les appareils Amazon Echo, celles sur les PC portables, les appareils Apple, les enceintes connectées, ou encore sur les TV .

Le top des offres high-tech French Days 2021 Rue du Commerce

Enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact à 9,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XIAOMI MI COMPACT

A la recherche d'une enceinte sans fil pas chère ? La Mi Compact de la marque Xiaomi est vendue au tarif de 9,99 euros au lieu de 19,99 euros sur Rue du Commerce pour les French Days de l'automne 2021. Pour moins de 10 euros, vous avez donc une enceinte sans fil qui est dotée d'un son clair et naturel, d'une batterie en lithium de 480 mAh dont l'autonomie est de 6 heures (avec un volume à 80%), d'un micro intégré pour passer des appels mains libres et d'un design en maille paramétrique. Compatible Bluetooth 4.2, la Xiaomi Mi Compact mesure 50 mm de diamètre et 32 mm de hauteur, pour un poids léger de 54 grammes seulement.

Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 18 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA BALANCE CONNECTEE XIAOMI MI SCALE 2

Pour les personnes désireuses de se procurer une balance connectée, elles peuvent profiter de ce bon plan Rue du Commerce dans le cadre des French Days 2021 qui permet de se procure l'excellente balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 18 € au lieu de 29,99 € en moyenne.

Dotée d’un verre trempé robuste et élégant, et d’une couche antidérapante pour éviter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce à plusieurs données précises dont le poids (bien évidemment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacité à tenir en équilibre, etc…

Bracelet connecté Xiaomi Band 4 à 31,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI BAND 4

Rue du Commerce propose à l'occasion des French Days 2021 le bracelet connecté Band 4 de Xiaomi (coloris noir) au tarif de 28,99 euros au lieu de 39,99 euros soit une réduction de 20%. L’offre promotionnelle est valable pendant la durée des French Days, ce, dans la limite des stocks disponibles.

Casque gaming Logitech Pro X à 82,54 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE LOGITECH PRO X

Généralement vendu aux alentours des 130 €, le casque gaming Logitech Pro X, est un casque gaming filaire destiné aux joueurs les plus exigeants. Conçu en partenariat avec Blue Microphones, le casque se distingue d’abord par son design sobre, haut de gamme et élégant, avec des disques chromés du plus bel effet. Il offre un son surround 7.1 de qualité, rond et immersif. On notera l’excellente réduction de bruit passive du casque, qui englobe efficacement les oreilles du joueur.

Le casque est doté d’une carte son externe, facilement paramétrable grâce au logiciel G Hub fourni par Logitech. Le micro intégré ne démérite pas avec un bon rendu des voix de vos adversaires et partenaires. Pour les French Days Rue du Commerce, son prix chute à 82,54 €.

Xiaomi MI 10T à 269 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 10T

Pour les French Days de l'automne 2021 chez Rue du Commerce, les smartphones sont également en promotion, à l'image du Xiaomi Mi 10T qui voit son prix chuter à 369 €, ce qui représente une réduction de 130 euros par rapport à son prix conseillé de 499 €.

A cette réduction s'ajoute une offre de remboursement différé de 100 € de la part de Xiaomi. Pour en profiter, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. Au final, le smartphone à un prix de revient de 269 €. Ne tardez pas trop, l'offre de remboursement expire ce dimanche 26 septembre 2021.

Le Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5260 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. La partie photo se compose d'une triple caméra de 64MP + 13MP + 5MP et d'une caméra selfie de 20MP.

Ecran PC Gygabyte M27Q à 279,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GYGABYTE M27Q

Rue du Commerce propose le modèle Gigabyte M27Q pour les French Days 2021 au prix très attractif de 279,99 € grâce à une remise immédiate de 120 €. Concernant ses caractéristiques technique, ce modèle est doté d'un moniteur de 27 pouces (IPS) de définition 2560 x 1440 pixels. Il est compatible avec la technologie AMD FreeSync, embarque 2 ports HDMI ainsi qu'un Display port 1.2.

La technologie SuperSpeed IPS réduit le temps de réponse à 0,5 ms, tout en offrant des couleurs splendides de qualité IPS. Il propose également un taux de rafraîchissement de 170 Hz,un riche rendu des couleurs et gamut étendu 92% DCI-P3 ainsi qu'un pied ergonomique offrant de nombreuses possibilités de réglages en hauteur et d'inclinaison.

Realme X50 Pro à 469 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME X50 PRO

Pour un prix de 469 €, le Realme X50 Pro propose de nombreux atouts. Outre sa compatibilité 5G, le smartphone embarque le puissant processeur Snapdragon 865, 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go UFS 3.0, non extensible.

La partie photo est également très bonne, avec la présence de 4 capteurs situés à l’arrière, dont le principal est de 64 mégapixels. Sa batterie d’une capacité de 4200 mAh lui assure une excellent autonomie et supporte aussi la recharge rapide 65 W.

Enfin, le terminal arbore un superbe écran OLED de 6,44 pouces offre une définition de 2400 x 1080 pixels. Il peut être configuré sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Plus d'informations dans notre test complet du Realme X50 Pro.

TV OLED LG OLED55A1 55″ (139 cm) à 799 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA LG OLED55A1

La LG OLED55A1, sortie en 2021 est au meilleur prix du marché pour les French Days. Alors qu'il faut habituellement débourser 1 199 € pour s'en équiper, Rue du Commerce fait tomber son prix sous la barre des 800 €, à très précisément 799 € grâce à une réduction de 400 €.

Coté caractéristiques techniques, la OLED55A1 dispose d'une dalle 4K avec une fréquence de balayage native de 60 Hz. Elle embarque trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, un slot PCMCIA, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet. Idéale pour les cinéphiles, cette TV est aussi dotée des technologies Dolby Vision IQ qui permet d'ajuster intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et des conditions d'éclairage et Dolby Atmos qui offre un son Surround immersif.

Le tout est animé par le processeur α7 Gen4 AI 4K, et tourne sous l'interface maison de LG, webOS dans sa version 6.0 qui vous permet d'accéder à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov…