French Days Rue du Commerce 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

Rue du Commerce Ă l’image des autres enseignes en ligne participantes aux French Days 2020 proposent aussi des produits en promotion portant sur l’univers du High-Tech. Ainsi, durant 5 jours, vous pouvez faire de belles affaires sur les smartphones, objets connectĂ©s, TV, matĂ©riel informatique… On a regroupĂ© pour vous celles qui nous semblent les plus intĂ©ressantes.

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée, revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Le top des offres French Days 2020 Rue du Commerce

C’est parti pour les French Days 2020 Rue du Commerce. Pour cet Ă©vĂ©nement, l’enseigne en ligne propose une multitude de promotion sur l’ensemble des produits High-Tech. Si vous envisagez de vous Ă©quiper, c’est le bon moment avec des promos et bons plans qui vous permettront de faire de belles Ă©conomies.

Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 24.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA BALANCE CONNECTEE XIAOMI MI SCALE 2

Parce que l’Ă©tĂ© approche et que garder la ligne est important, pourquoi ne pas acquĂ©rir une balance connectĂ©e pour avoir un oeil sur son poids. Les personnes dĂ©sireuses de s’en procurer une peuvent profiter de ce bon plan Rue du Commerce dans le cadre des French Days qui permet de se procure l’excellente balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Ă 24.99 €.

DotĂ©e d’un verre trempĂ© robuste et Ă©lĂ©gant, et d’une couche antidĂ©rapante pour Ă©viter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce Ă plusieurs donnĂ©es prĂ©cises dont le poids (bien Ă©videmment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacitĂ© Ă tenir en Ă©quilibre, etc…

Montre connectée Huawei Watch GT à 89.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA MONTRE CONNECTEE HUAWEI GT ACTIVE

Envie d’une montre connectĂ©e qui a la classe sans forcĂ©ment casser votre tirelire ? La Huawei Watch GT est un excellent choix. Elle est en ce moment proposĂ©e sous la barre des 90 € Ă 89.99 € plus exactement. C’est plutĂ´t un bon prix puisqu’on la trouve gĂ©nĂ©ralement hors pĂ©riode de promotions aux alentours des 150 euros.

Elle arbore une lunette en céramique et son boitier est en acier inoxydable. Cela lui confère une grande résistance mais aussi une étanchéité à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 m. Le constructeur promet une autonomie 2 semaines, de quoi vous accompagner au quotidien sans flancher.

Carte graphique KFA2 Geforce RTX 2060 Super 1-CLICK OC – 8 Go Ă 389.90 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA CARTE GRAPHIQUE KFA2 GEFORCE RTX 2060

Avis au fĂ©rues de jeux vidĂ©o sur PC voulant mettre Ă jour une config ou en crĂ©er une de A Ă Z : la carte graphique KFA2 GeForce RTX 2060 fait l’objet d’une rĂ©duction de 11% faisant chuter son prix de 439.90 e Ă 389.90 €. La carte est Ă©quipĂ©e de 2 ventilateurs de 90 mm et de 2 caloducs de hautes performances.

Concernant ses caractéristiques techniques, elles sont à la hauteur de son prix : on retrouve donc 8 Go de mémoire GDDR6 à 1665 MHz Boost, une largeur bande mémoire de 256 bits, PCI Express 3.0, Nvidia Ansel, compatibilité NVIDIA G-SYNC, HDPC 2.2, API Microsoft DirectX 12, API Vulkan, OpenGL 4.5. Pour ce qui est de la connectique, on a : DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b et DVI-D.

Huawei P30 à 399 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE HUAWEI P30

On ne prĂ©sente plus le Huawei P30, smartphone haut de gamme du constructeur chinois sorti en 2019. Il est possible de l’avoir sous la barre des 400 € Ă très exactement 399 € pour les French Days Rue du Commerce. Le Huawei P30 est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mĂ©moire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple camĂ©ra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une camĂ©ra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

TV LED 50″ 125 cm Samsung UE50RU7172 Ă 399 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV SAMSUNG UE50RU7172

Les TV sont Ă©galement mis Ă l’honneur durant les 5 jours de promotions des French Days sur Rue du Commerce. Ainsi, celles ou ceux voulant en acquĂ©rir un peuvent profiter de cette offre qui permet d’avoir le modèle Samsung UE50RU7172 Ă 399 € au lieu de 599.99 €.

Pour ce tarif, vous avez un tĂ©lĂ©viseur 4K offrant des images de bonne qualitĂ©, un design moderne et Ă©lĂ©gant avec des fonctions Smart TV qui vous permettent d’avoir accès Ă des tonnes de contenus multimĂ©dias depuis les plateformes de streaming vidĂ©o ou autre applications.

La partie connectique est plutĂ´t bonne puisque le tĂ©lĂ©viseur est Ă©quipĂ© de trois entrĂ©es HDMI et de deux entrĂ©es USB 2.0. Enfin, si vous avez des appareils Apple dans votre foyer, vous pourrez visionner directement le contenu de ces derniers sur ce modèle puisqu’il embarque la fonctionnalitĂ© AirPlay 2.

Samsung Galaxy S10e à 449 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S10E

Sans doute l’un des smartphones de Samsung au meilleur rapport qualitĂ© prix du moment, surtout Ă 449 €, le Galaxy S10e a tout pour plaire : superbe Ă©cran infinity 5,8 » Super AMOLED Full HD+ – Norme HDR10+, Android Pie avec l’interface intuitive de Samsung One UI, processeur Exynos 9820 Octo-coeur 2,8 GHz couplĂ© Ă 6 Go de mĂ©moire RAM et 128 Go de stockage interne (extensible via microSD).

Aspirateur robot Roborock S5 Max à 479.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ASPIRATEUR ROBOT ROBOROCK S5 MAX

Laissez Ă l’aspirateur robot Roborock S5 Max faire le mĂ©nage chez vous et profitez des beaux jours qui arrivent ! Rue du Commerce le propose actuellement Ă 479.99 € au lieu de 549.99 €. Cet aspirateur robot embarque un grand rĂ©servoir d’eau (280 ml), qui se contrĂ´le avec prĂ©cision, mais aussi de zones virtuelles antilavage et de bien d’autres fonctionnalitĂ©s. Très silencieux, il embarque une batterie Lithium-Ion qui lui assure une autonomie excellente, permettant jusqu’Ă 3 heures de nettoyage interrompue.

TV LED 4K 55″ 139 cm LG 55UM7000 Ă 499.94 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LG 55UM7000

Un autre tĂ©lĂ©viseur en promotion dans notre sĂ©lection des meilleures offres French Days Rue du Commerce. Il s’agit du LG 55UM7000 qui propose pour 499.94 € une excellent rapport qualitĂ© prix. Cette TV 5 pouces de dĂ©finition 4K UHD 55UM7000 LG, offre une qualitĂ© vidĂ©o et audio haut de gamme. On retrouve plusieurs technologies d’amĂ©lioration de l’image dont 4K Active HDR, Multi-HDR 10 et HLG.

Pour la connectivitĂ© on a : 3 entrĂ©es HDMI, 2 ports USB, un Port Ci+ 1.4, 2 prises antenne, une entrĂ©e composite et un port Ethernet RJ45 (LAN). La partie audio est Ă©galement plutĂ´t bonne avec un mode Ultra Surround, un mode amplification des voix (Clear Voice) et un mode sonore automatique (ASC Adaptative Sound Control) le tout d’une puissance de 20W.

PC Portable Asus VivoBook S14 à 599.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK S14

Les produits de l’univers informatique n’Ă©chappent pas aux promotions des French Days, pour notre plus grand bonheur ! Si vous souhaitez acquĂ©rir un PC portable compact, vous pouvez profiter de ce bon plan qui permet d’avoir le VivoBook S14 Asus S412DA-EK320T pour 599.99 € au lieu de 799 €. Ses principaux atouts :

Ecran 14 » Full HD

Processeur AMD Ryzen 7-3700U

SSD 256 Go couplé à 8 Go de RAM

Carte graphique dédiée AMD Radeon RX Vega 10

Windows 10

Epaisseur de 19 mm pour un poids de 1,5 kg –

Clavier AZERTY chiclet rétroéclairé

HDMI – USB 3.1 Type-C – USB 3.1/2.0

TV QLED 65″ 165 cm Samsung QE65Q60 Ă 849 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV SAMSUNG QE65Q60

Ce tĂ©lĂ©viseur QLED de Samsung, modèle Q65Q60 est lorsqu’il n’est pas bradĂ© lors des French Days vendu Ă 1499 €. Avec une rĂ©duction de 43%, son prix chute considĂ©rablement pour atteindre 849 €. Une excellente affaire Ă ne pas rater ! Ce dernier embarque la technologie Quantum Dot qui permet d’obtenir 100 % du volume des couleurs, l’assistant vocal Bixby qui vous donne la possibilitĂ© de rĂ©gler le volume, de retrouver des programmes, en utilisant votre voix. Il trouvera sa place dans une pièce plutĂ´t spacieuse puisque son Ă©cran arbore une diagonale de 65 pouces (165cm).

PC Portable Asus ZenBook Duo à 899.90 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PC PORTABLE ASUS ZENBOOK DUO

On revient dans le rayon informatique avec un PC portable plutĂ´t haut de gamme au vue des caractĂ©ristiques qu’il propose : le Asus Zenbook Duo dotĂ© d’un Ă©cran 14 » Full HD ainsi qu’un Ă©cran tactile secondaire ScreenPad Plus, embarquant un processeur Intel Core i5-10210U, couplĂ© Ă un SSD de 512 Go et 8 Go de RAM, avec une puce graphique Intel UHD Graphics et tournant sous le système d’exploitation Windows 10 passe Ă 899.90 € au lieu de 1099.90 € ! Un concentrĂ© de technologie Ă prix contenu avec une partie son certifiĂ© Harman Kardon pour une meilleure expĂ©rience sonore sans distorsion.

Apple MacBook Air 13 à 1049 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE APPLE MACBOOK AIR 13

On termine notre sĂ©lection avec l’Apple Macbook Air 13 – 128 Go – MVFH2FN/A coloris gris sidĂ©ral, modèle 2019. Une rĂ©duction de 16% sur son prix initial de 1249 € permet de bĂ©nĂ©ficier d’une remise de 200 € et ainsi l’avoir Ă 1049 €. Il est garanti 2 ans, la première annĂ©e Apple et la seconde Rue du Commerce.