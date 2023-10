Ce pack de caméras de surveillance Blink avec le module de stockage est à seulement 50 € sur Amazon

À une semaine du Prime Day, Amazon casse déjà le prix de plusieurs produits, dont ce pack incluant deux caméras de surveillance Blink ainsi qu’un module Blink Sync 2 pour le stockage local des enregistrements.





Amazon se montre généreux en ce moment, à quelques jours du Prime Day. Et pas besoin de l’abonnement Prime pour profiter de ces bons plans puisqu’ils sont destinés à tout le monde. Après les enceintes et écran connectés Amazon Echo et les clés HDMI Fire TV Stick, c’est au tour des caméras de surveillance Blink de voir leur prix chuter, et ce, de manière considérable.

C’est le cas de ce pack qui associe trois appareils : la caméra de surveillance extérieure Blink Outdoor d’une part, la caméra intérieure Blink Mini, mais aussi le pont de connexion Blink Sync Module 2.

Caméras Blink : 63% de réduction sur ce pack complet

Ce pack est ainsi affiché à seulement 50 € au lieu de 135 € habituellement. Cela correspond à une réduction généreuse de 63%. L'ensemble vous permet de faire d'une pierre deux coups en vous offrant l'une des caméras de sécurité extérieure les plus appréciées du marché, en l'occurrence la Blink Outdoor à laquelle s'ajoute la caméra d'intérieur Blink Mini et le module de stockage qui vous permet de conserver vos vidéos localement sans passer par l'abonnement Cloud.

Notez que pour le module Blink Sync de deuxième génération prend une clé USB. Vous devrez donc en insérer une qui est à votre disposition ou en acheter. Et si vous choisissez l'option de sauvegarde dans le Cloud qui vous met à l'abri de la destruction des preuves en cas de cambriolage, l'abonnement Blink est proposé à partir de 3 € par mois.

Les atouts des caméras de surveillance Blink Outdoor et Blink Mini

Les deux caméras de surveillance permettent de filmer en 1080p. Le modèle d'extérieur est sans fil et dispose de deux piles AA offrant une autonomie allant jusqu'à deux ans. Cette caméra est résistante aux intempéries, dispose de la vision infrarouge pour filmer de jour comme de nuit.

Grâce au détecteur de mouvement, vous obtenez des notifications en temps réel sur votre smartphone en cas de présence suspecte, même lorsque vous n'êtes pas à la maison. Enfin, l'audio bidirectionnel vous permet aussi d'écouter ce qui se passe autour de la caméra, voire même d'engager la conversation avec les personnes situées dans le périmètre.

La Blink Mini offre les mêmes fonctionnalités que la Blink Outdoor, mais il s'agit d'un modèle d'intérieur et filaire qui se branche sur secteur. Elles sont toutes les deux compatibles avec Alexa.