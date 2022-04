Prix canon sur ce PC portable gamer HP Victus avec une RTX 3060 !

Si vous avez besoin d'un PC portable gamer avec une bonne configuration, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser ! Sur le site Cdiscount, le HP Victus de 16 pouces avec une carte graphique RTX 3060 est proposé sous les 890 euros.

Le célèbre site e-commerce français Cdiscount vous donne rendez-vous sur sa plateforme virtuelle pour profiter d'une offre intéressante sur un bon PC portable de type gaming.

En effet, le HP Victus 16-d0206nf est vendu au prix de 887,74 euros au lieu de 1199 euros ; ce qui fait une remise immédiate de plus de 300 euros par rapport au tarif conseillé par le fabricant à l'automne 2021. Pour information, seul le retrait en point relais permet de bénéficier de la livraison gratuite du produit et le jeu Total War: Warhammer III est offert.

Disponible dans un coloris noir, le HP Victus est un PC portable équipé d'un écran de 16 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, du système d'exploitation Windows 10, d'une batterie lui permettant de fonctionner pendant une durée maximale de près de 6 heures, d'un processeur Intel Core i5 11400H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Côté réseau, on retrouve la norme Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Enfin, la partie connectique est composée de 2 ports USB 3.2 Gen 1, d'un port HDMI, d'un port LAN et d'une prise combo casque/microphone.