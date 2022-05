French Days : le clavier sans fil Logitech MX Keys Advanced à seulement 79,47€

Déjà en réduction de 14%, le prix du clavier sans fil Logitech MX Keys Advance chute encore pendant les French Days avec le code promo MERCI15 pour passer sous la barre des 80 euros. Si vous avez besoin d’un clavier de qualité pour une utilisation bureautique, ce modèle Logitech est un excellent choix.

Le clavier est un périphérique que l’on utilise quotidiennement. Il est donc important d’investir dans un modèle de qualité pour améliorer votre productivité et pour gagner en confort d’utilisation. À l’occasion des French Days, Boulanger propose de nombreux bons plans. L'enseigne fait ainsi une belle promotion en affichant l’un des meilleurs claviers bureautique sans fil, le Logitech MX Keys Advanced à 79,47 euros. Vendu à l’origine à 109 euros, son prix baisse de presque 30 euros avec le code promo MERCI15. Cerise sur le gâteau, la livraison est offerte.

Un clavier bureautique haut de gamme pour moins de 80 euros

Le premier gros point fort de ce clavier est son excellente qualité de frappe. Les touches sont confortables et silencieuses. C’est un modèle qui correspondra parfaitement aux personnes qui tapent très rapidement au clavier. Globalement, la qualité de fabrication est exemplaire avec d’excellentes finitions. Le clavier est facile à transporter si nécessaire puisqu’il est compact et fin. C’est un modèle complet avec la présence d’un pavé numérique et de touches qui regroupent les caractères spéciaux pour PC et Mac. Son autonomie est également bonne avec 10 jours d’utilisation quotidienne intensive avec le rétroéclairage et environ 5 mois sans rétroéclairage. Il s’accompagne parfaitement de la souris sans fil MX Master 3, toujours chez Logitech.

Bon à savoir : le code MERCI15 vous permettra aussi de bénéficier de 15% de réduction sur la souris Logitech MX Master 3 chez Boulanger. Retrouvez tous les bons plans Boulanger à l'occasion des French Days.

