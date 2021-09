French Days Nintendo Switch : les bons plans incontournables sur les jeux et la console

Vous êtes à la recherche d'une occasion pour acheter la Nintendo Switch ou ses jeux moins cher ? Voici les meilleurs bons plans à saisir pendant les French Days 2021 dont la deuxième édition de cette année est en cours.

French Days 2021 : le top des bons plans Nintendo Switch

Dans ce guide d'achat, nous vous proposons une sélection des offres intéressantes proposées par les différents marchands sur la Nintendo Switch dans toutes ses formes : classique, Lite et OLED. Vous trouverez également des bons plans pour acheter des jeux moins cher. C'est le cas notamment de Metroid Dread qui est attendu dans quelques jours.

Nintendo Switch à 269,90 €

La Nintendo Switch classique est à 270 € pendant les French Days, contre 292 à 300 € habituellement. La version rouge et bleu Neo, mais aussi celle grise est concernée par ce bon plan accessible uniquement sur Amazon à ce prix. Quant à la Nintendo Switch OLED, son tarif reste indéboulonnable pour l'instant. Si vous préférez malgré tout la nouvelle version, elle est disponible à 349,99 €.

Les apports de la Switch OLED par rapport à la version classiques paraissent anodins à première vue, mais améliore vraiment l'expérience. Le nouvel écran OLED est un peu plus grand, mais aussi plus intense. Les couleurs y sont mieux restituées et vous pouvez même jouer en plein soleil tout en bénéficiant d'une bonne visibilité. La mémoire interne a également doublé, passant de 32 Go à 64 Go, soit une évolution non négligeable.

Nintendo Switch Lite à 196,23 €

Si vous avez un penchant pour la version 100% portable de la Nintendo Switch, celle-ci est une fois encore proposée au meilleur prix chez Amazon. La Switch Lite y est affichée à 196 € au lieu de 230 € dans tous ses coloris. La plupart des concurrents la proposent à 200 € au lieu de 230 €. La firme de Jeff Bezos a donc un léger avantage en cette période de French Days.

Contrairement à la Switch Standard, la version Lite ne dispose pas de dock, ni de Joy-Con détachable. Elle offre ainsi une expérience entière nomade à l'instar de la gamme DS et propose les mêmes jeux que la Switch standard.

Metroid Dread à 44,49 €

C'est clairement l'un des jeux les plus attendus de cette année sur la Nintendo Switch. Metroid Dread ne sera disponible que le 8 octobre 2021, soit dans deux semaines, mais vous pouvez déjà la précommander au meilleur prix sur Amazon. Le jeu y est affiché à 44,49 € au lieu de 59,99 € sur le Nintendo eShop. C'est donc 15 € de moins que le prix conseillé.

Metroid Dread est un jeu d'action aventure où le joueur contrôle le chasseur de primes Samus Aran dans son exploration la planète ZDR. Ce nouveau titre conserve le gameplay à défilement latéral des précédents jeux de la franchise Metroid.

Animal Crossing New Horizon à 44,49 €

Désormais passé au rang des classiques de la Nintendo Switch, Amimal Crossing New Horizon est toujours aussi populaire. Si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est le moment de vous décider. Il est disponible au meilleur prix à 44,49 € pendant les French Days, contre environ 60 € au lancement.

Jeux Nintendo Ring Fit Adventure à 59,99 €

C'est le jeu idéal pour jouer tout en faisant de l'exercice physique. Ring Fit Adventure reste aussi populaire auprès des joueurs sur Nintendo Switch. Son prix est sous la barre des 60 € à l'occasion des French Days, contre environ 80 € au lancement. Ce jeu est vendu en Kit avec deux accessoires auquel on accroche les Joy-Cons.

Le premier est un anneau appelé Ring-Con et qui se tient deux deux, mais tel un volant. Le second accessoire est le Leg Strap, une bande que le joueur met autour de la jambe. Dans le jeu qui va avec, vous êtes amené à combattre des monstres tout en bougeant.