French Days Switch : cette carte microSDXC SanDisk 128 Go est à 18,74 €

Belle affaire à saisir pour les possesseurs d'une Nintendo Switch ! Pour les French Days, la carte microSDXC SanDisk de 128 Go est vendue à seulement 18,74 euros sur le site Boulanger. On vous explique comment obtenir le prix indiqué dans la suite de l'article.

Pour ce bon plan consacré aux French Days Nintendo Switch, le site Boulanger vous propose d'acquérir en promotion une carte microSDXC de la marque SanDisk et à l'effigie de la console de jeu.

Vendue en temps normal à 34,99 euros, la carte mémoire d'une capacité de 128 Go voit son prix diminuer à 24,99 euros ; soit une remise immédiate de 15 euros de la part du site e-commerce français. Mais une autre remise permet d'avoir l'accessoire à exactement 18,74 euros. Pour cela, il suffit juste d'ajouter l'article dans le panier.

Proposée dans un coloris rouge, la carte microSDXC de SanDisk compatible avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch OLED dispose d'une vitesse de lecture de 100 Mo/s et d'une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Conçue pour stocker de nombreux jeux et pour être emmenée partout, la carte mémoire qui a une garantie de deux ans permet de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Enfin, le petit accessoire mesure 10 x 15 x 13 millimètres.