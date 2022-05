French Days : Zelda Skyward Sword HD sur Nintendo Switch est à 29,99 €

The Legend of Zelda : Skyward Sword en HD célèbre les 35 ans de la licence Zelda. Cette nouvelle version offre une toute nouvelle expérience visuelle et des contrôles complètement revus. Cdiscount le propose à 29,99 € pour les French Days, l'occasion de se le procurer.

Envie de refaire un classique sur votre Nintendo Switch ? The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est proposé au tarif de 29,99 euros chez Cdiscount pendant les French Days. Une réduction de quelques euros donc, par rapport à son tarif habituel.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD profite d'améliorations sur Nintendo Switch, comparativement à la Wii. Les images sont désormais rendues en HD et les gestes se contrôlent avec les Joy-Con. Enfin, le joueur peut tout aussi bien évoluer avec les boutons de la manette sans les contrôles gestuels. Cela permet de jouer sans encombre en mode portable ou sur la Nintendo Switch Lite.