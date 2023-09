French Days : le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro + Redmi Buds 4 Lite est à moins de 300 euros, vite !

Les French Days continuent avec des offres toujours plus alléchantes. La Fnac propose ainsi un pack très intéressant comprenant le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128 Go et les écouteurs Redmi Buds 4 Lite à seulement 299€. Si vous cherchez un bon smartphone avec des écouteurs True Wireless pour moins de 300€, c’est une très belle opportunité à ne pas manquer.

Bon plan French Days : le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro + Ecouteurs Redmi Buds 4 Lite à moins de 300 €

Du 26 septembre au 2 octobre, les French Days nous gâtent avec une multitude d’offres à prix cassé sur des produits high-tech dernier cri. La Fnac nous propose ainsi un beau pack contenant un smartphone et des écouteurs. Pour seulement 299 €, vous pouvez ainsi acheter le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128 Go avec les écouteurs sans fil Redmi Buds 4 Lite. Cette offre bénéficie d’une baisse de prix de 100 euros, soit 25% de réduction. Pendant les French Days, les adhérents Fnac+ peuvent en plus bénéficier de 15 € offerts dès 100 € d’achat ou 40 € offerts dès 400 € d’achat avec le code promo FRENCH. C’est donc 15 euros de réduction supplémentaire si vous avez la carte Fnac+.

Sorti il y a quelques mois seulement, le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro est le digne successeur du déjà très apprécié Xiaomi Redmi Note 11 Pro. La marque chinoise s’est ainsi spécialisée depuis plusieurs années sur une gamme de smartphone à des prix très compétitifs mais avec des caractéristiques proches du haut de gamme. Le Redmi Note 12 Pro est ainsi équipé d'un écran DotDisplay AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement 120 Hz. Pour les performances, on retrouve un processeur Mediatek Dimensity 1080 associé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage (extensible jusqu'à 1 To avec une microSD). Pour l’autonomie, on bénéficie d'une batterie de 5000 mAh et d’une charge rapide 67 watts. Enfin la partie photo n’est pas en reste avec un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir plus, nous avons consacré un article complet au test du Redmi Note 12 Pro.

Pour accompagner cet excellent smartphone, rien de mieux qu’une bonne paire d’écouteurs sans fil. Les Redmi Buds 4 Lite feront parfaitement l’affaire avec notamment 20 heures d’autonomie grâce au boitier de recharge, le Bluetooth 5.3 et la certification IP54.

Pendant les French Days, on trouve ce pack à seulement 299 € à la Fnac. Vite, il n’y en aura pas pour tout le monde !

