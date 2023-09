Le Google Pixel 7 Pro est à son prix le plus bas avant la sortie des Pixel 8 !

Les nouveaux Pixel 8 seront lancés dans plus d'une semaine. À cette occasion, Amazon propose le modèle Pro du Google Pixel 7 à son prix le plus bas. Il va falloir faire vite !

À quelques jours du lancement officiel des prochains Pixel 8, le Pixel 7 Pro de Google fait l'objet d'une vente flash sur le site Amazon. Disponible dans un coloris noir ou neige, le Google Pixel 7 Pro est vendu à exactement 689 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent sur le célèbre site e-commerce. Pour information, le smartphone bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. Et si vous préférez le modèle classique, sachez que le Pixel 7 est à 469 euros.

Sorti il y a un an, le Pixel 7 Pro lié au bon plan Amazon est équipé d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels et du processeur Google Tensor G2. On retrouve également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide, le système d'exploitation mobile Android 13, le Bluetooth 5.2, le NFC et la norme Wifi 6E.

De son côté, l'APN se compose d'un triple capteur 50 + 48 + 12 MP et d'un capteur frontal de 10,8 MP. Pour plus d'informations sur le smartphone, vous pouvez lire notre article consacré au test du Google Pixel 7 Pro.