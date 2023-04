Test Redmi Note 12 Pro 5G : le faux pas de Xiaomi

Présentée officiellement en Chine à la fin du mois d’octobre 2022, la douzième génération des Redmi Note arrive enfin sur le marché européen. Le Redmi Note 12 Pro 5G, accompagné d'une version Pro+ plus ambitieuse, se situe sur le milieu de gamme. Il vient ainsi rivaliser avec le Poco x5 Pro. Ce smartphone vaut-il le coup ? Vous le découvrirez en lisant ce test complet.

Redmi Note 12 Pro 356.75€ Voir Redmi Note 12 Pro+ 499.89€ Voir

Le segment de l'entrée de gamme, déjà ultra-chargé, compte un nouveau concurrent. Xiaomi officialise enfin en Europe sa série Note 12 qui sur le papier se veut très compétitive. Le Redmi Note 12 Pro, lui offre une fiche technique réservée aux bons milieu de gamme il y a seulement quelque temps. Écran OLED FHD+ offrant un rafraîchissement de 120 Hz, Dimensity 1080 couplé à 6GB ou 8GB de mémoire vive en LPDDR4X, et pour les magnats de la photo, 3 capteurs à l'arrière. Des composants qui semblent donc intéressants pour un produit proposé à partir de 399,99 euros dans sa version 6 GB + 128 GB. Reste à savoir si ce dernier réussira à voler la vedette à son concurrent direct, le Poco X5 Pro dont le placement tarifaire est plus agressif.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 12 Pro est proposé à partir de 400 euros dans sa configuration la plus légère. Cela représente une augmentation tarifaire d'une trentaine d'euros en un an. Le Redmi Note 11 Pro était en effet proposé à partir de 369 € en prix de départ. Selon Xiaomi, cette augmentation se justifie grâce à plusieurs évolutions technologiques : la photo et les performances.

À ce prix, le Redmi Note 12 Pro se positionne face au Pixel 6a de Google, au Magic5 Lite d'Honor, au Poco F4 de Xiaomi, au OnePlus Nord 2, voire même au Nothing Phone (1), même si ce dernier est un peu plus cher. Mais c'est surtout le Poco X5 Pro que ce smartphone affronte directement.

Le Redmi Note 12 Pro existe en trois configurations, pour répondre à différents besoins (usage standard ou plutôt jeu, gourmand en stockage ou non). Voici tous leurs tarifs :

6GB+128GB à 399,99 €

8GB+128GB à 429,99 €

8GB+256GB à 469,99 €

Le Redmi Note 12 Pro se décline en trois coloris: bleu, blanc et noir. Il est disponible aussi bien dans la boutique officielle de Xiaomi que les enseignes habituelles (Fnac, Leclerc, Boulanger, Darty, Auchan, etc.) et même chez un opérateur, SFR.

Dans la boîte, le Redmi Note 12 Pro est accompagné de son câble pour le recharger et de son adaptateur secteur, mais également d'une protection en plastique souple, comme habituellement chez Xiaomi et ses succursales. Parfait pour protéger le mobile dès la sortie de la boîte.

Fiche Technique

Redmi Note 12 Pro Dimensions 162,91 x 76,03 x 7,9 mm

Poids 187 grammes Ecran 6,67 pouces

DotDisplay AMOLED (20:9)

2400 x 1080 pixels (Full HD+)

Taux de rafraichissement 120 Hz

HDR10+

DCI-P3

Corning Gorilla 5 Système d'exploitation Android 12 + MIUI 14 Chipset Mediatek Dimensity 1080 RAM 6 ou 8 Go Stockage 128 ou 256 Go MicroSD Non Photo Principal

Définition : 50 mégapixels

Ouverture : f/1.88



Ultra-grand-angle

Définition : 8 mégapixels

Ouverture : f/2.2

Angle de vue : 119°



Macro

Définition : 2 mégapixels

Ouverture : f/2.4



Vidéo

1080p @ 30 images par seconde Selfie Définition : 16 mégapixels

Ouverture : f/2.45 Batterie 5000 mAh

Charge rapide 67 watts 5G oui Connexions sans fil WiFi ax

Bluetooth 5.2

NFC Audio Double haut-parleur

Port jack 3,5 mm Biométrie Scanner d’empreinte sur le bouton de verrouillage Résistance à l'eau IP53

Design

Si vous êtes un lecteur assidu de nos colonnes, vous savez que nous avons récemment présenté le Poco X5 Pro. Pourquoi en parlons-nous ici ? Parce que dire qu'il y a un air de famille serait un doux euphémisme. Le design général du Redmi Note 12 Pro reprend grandement celui du Poxo X5 Pro… ou l'inverse. Mettez-les côte à côte et il sera difficile de les différencier, mis à part la barre arrière notée Poco sur le X5 Pro. Ici les deux modèles semblent réellement identiques. Les dimensions proposées sont exactement les mêmes : 163 mm de hauteur par 76 mm de largeur et 7,9 mm d'épaisseur.

À la différence près que le Redmi Note 12 Pro est très légèrement plus lourd. Avec 6 grammes de plus, il atteint un poids de 187 grammes exactement. À une période où nos appareils mobiles continuent de prendre du poids, se retrouver avec un appareil si léger est très agréable. Une prise en main qui dénote avec l'habituelle fatigue que nous éprouvons généralement après une longue utilisation d'un grand smartphone. Il y a cependant un contrecoup : une sensation de fragilité similaire à celle que nous avons soulevée lors du test du Poco X5 Pro, le châssis étant le même.

Le Redmi Note 12 Pro propose une façade et un dos en verre, tandis que les bordures sont en plastique. La tranche supérieure abrite un port jack 3,5 mm, un haut-parleur, un micro pour la réduction de bruit et un émetteur infrarouge. À droite, on retrouve les boutons de gestion du volume, ainsi que le bouton de verrouillage/déverrouillage qui sert également de lecteur d'empreinte digitale. Pour finir, la tranche inférieure sert à loger un second haut-parleur, le micro principal, le port USB-C, ainsi que le port de carte SIM. Notons que ce dernier offre deux emplacements de carte SIM, mais pas de possibilité d'y intégrer une carte microSD.

Écran

Comme pour le châssis, l'écran du Redmi Note 12 Pro est directement repris du Poco X5 Pro. Pour rappel, il s'agit d'un grand écran AMOLED de 6,7 pouces protégé par du verre minéral Corning Gorilla Glass 5. Technologiquement, cet écran est plutôt complet. Une définition Full HD+ (2400 pixels de haut par 1080 pixels de large), pour une résolution de 395 pixels par pouce. Un taux de rafraîchissement de 120Hz. Une profondeur de couleurs de 10bits.

Seule petite ombre au tableau, sa luminosité maximale. Elle est limitée à 500 nits sur l'ensemble de la dalle et 900 nits en pic. Si on peut douter de la qualité d'affichage en plein soleil, l'écran se révèle tout de même assez confortable dans de nombreuses situations.

Au quotidien, l'écran se révèle globalement très agréable. L'écran est précis, réactif et il offre un bon niveau de détail. Rajoutez à cela la technologie AMOLED qui offre d'excellents taux de contraste, ainsi qu'une colorimétrie qui n'exagère pas trop sur les couleurs vibrantes. Et vous disposez d'un écran vraiment confortable pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos ou profiter des réseaux sociaux.

Depuis les paramètres, vous avez le choix entre trois profils d'affichage des couleurs. Rien de bien nouveau ici, puisque ce sont les mêmes qu'habituellement :

Intense , qui ajuste les couleurs en fonction du contenu visionné, dont la balance des blancs est très correcte

, qui ajuste les couleurs en fonction du contenu visionné, dont la balance des blancs est très correcte Saturé , qui s'appuie sur des couleurs vibrantes et contrastées, avec des blancs qui tirent vers le bleu

, qui s'appuie sur des couleurs vibrantes et contrastées, avec des blancs qui tirent vers le bleu Standard, qui conserve le niveau de contraste, mais qui a tendance à offrir des blancs un peu trop chauds.

Vous pouvez aussi utiliser les paramètres avancés pour configurer l'écran comme bon vous semble. Vous choisissez le spectre souhaité (DCI-P3 ou SRGB), mais également les niveaux de teinte, de saturation et de contraste. Une fonctionnalité qui n'est pas présente chez l'ensemble des constructeurs, bien au contraire.

Interface

Le Redmi Note 12 Pro embarque MIUI 14, la dernière version de la surcouche du géant chinois qui repose sur Android 12. Cette version ne change pas radicalement l’apparence de l’interface, mais elle la rend beaucoup plus fluide et réactive. Xiaomi avait promis une meilleure expérience utilisateur avec MIUI 14, et il tient parole.

On peut constater une optimisation de l’espace de stockage interne. Le système occupe moins de place que la version précédent. Cela libère ainsi plusieurs gigaoctets supplémentaires. MIUI 14 facilite également la connexion du smartphone avec les appareils qui l'entourent. Que ce soit pour transférer des fichiers ou se connecter en Bluetooth. Enfin, la surcouche offre une fluidité bien plus agréable que ses versions antérieures.

On déplore toutefois la présence d’un nombre trop important d’applications préinstallées. Entre les jeux freemium, les applications et les utilitaires inutiles, l'écran d'accueil est surchargé. Au démarrage, ce n’est pas moins de trois navigateurs web qui sont préinstallés : Chrome, Opera et Navigateur Mi ! Heureusement, on peut facilement les désinstaller pour retrouver un smartphone propre.

En revanche, certaines fonctionnalités attendues n’étaient toujours pas disponibles sur notre modèle de test, un point déjà soulevé sur le test de son jumeau (le Poco X5 Pro) : les nouveaux widgets personnalisables, le petit assistant virtuel en forme de plante ou d’animal, etc. Ils sont toujours aux abonnés absents. Il faudra compter sur une prochaine mise à jour pour potentiellement les voir apparaître sur ce modèle. Ce qui n’est évidemment pas assuré.

Puissance

Parlons et puissance, un point qui différencie enfin le Poco X5 Pro du Redmi Note 12 Pro. Pour rappel, le Poco X5 Pro intègre un Snapdragron 778G avec 8Go de mémoire vive. Le Redmi Note 12 Pro profite d'un SOC assez différent. En effet, il s'agit du Dimensity 1080, un composant signé Mediatek que vous retrouvez aussi, par exemple, chez Samsung. Il équipe en effet son Galaxy A34, officialisé tout récemment.

Si la marque et le nom du modèle des deux processeurs sont différents, ils sont techniquement très proches. Pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est équipé de 8 coeurs dont deux cœurs Cortex-A78 à 2,6 GHz et six cœurs Cortex-A55 cadencés à 2 Ghz. La partie graphique, elle, est gérée par un Mali-G68 MC4. Rappelons qu'il est ici accompagné de 8 Go de mémoire vive, extensible grâce à de la RAM virtuelle.

Passé sur l'ensemble des benchmarks habituels, le Redmi Note 12 Pro est légèrement en retrait par rapport au Poco X5 Pro. L'écart n'est pas significatif. Mais il est récurrent sur l'ensemble des tests, montrant donc une légère infériorité en termes de puissance pure. Le Redmi Note 12 Pro atteint des scores de 761 points en monocœur et 2229 points en multicœur sur Geekbench 5. Il n'atteint pas le demi-million de points sur Antutu, avec un score final de 426003.

Le Dimensity 1080 n'en est pas pour autant moins intéressant que son concurrent chez Qualcomm. En effet, quel que soit le jeu lancé, il réussit à le faire tourner sans trop de ralentissement. Asphalt 9, Genshin Impact, tous ont réussi à se lancer et offrir une expérience convaincante. Il ne faudra cependant pas s'attendre à pousser les graphismes au maximum. Le SoC ne supporte qu'une qualité faible pour offrir une fluidité correcte.

Côté stockage, deux options s'offrent à vous : 128 Go ou 256 Go, malheureusement tous deux en UFS 2.2. C'est dommage : le Dimensity 1080 peut supporter les supports de stockage au format UFS 3.1 qui aurait apporté un peu plus de fluidité et certainement de meilleurs scores sur les benchmarks. Comme l'éviction du port microSD, choisir un support UFS 2.2 est certainement l'un des nombreux compromis consentis par Xiaomi pour éviter une trop forte augmentation du prix du téléphone.

Autonomie

Comme pour le design ou l'écran, Le Redmi Note 12 Pro offre une expérience très proche de son jumeau, le Poco X5 Pro. Il intègre une batterie de 5000 mAh, dans la norme de ce qui se fait actuellement sur le marché. Et c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Reste à savoir si la consommation d'énergie est également similaire, compte tenu du fait que les deux téléphones n'adoptent pas les mêmes processeurs.

D'abord, en usage standard. Une charge complète sur le test Work 3.0 de PCMark a tenu 12 heures et 17 minutes. Un score tout à fait correct. Retranscrit en utilisation standard, vous pouvez facilement compter sur une journée et demie à deux jours d'utilisation. Le Redmi Note 12 Pro offre donc une autonomie très appréciable. Certes, d'autres smartphones tiennent plus longtemps, mais ce Redmi Note 12 Pro se positionne tout de même dans le haut du panier.

Pour les plus joueurs d'entre vous, l'autonomie est légèrement différente. Une demi-heure de Genshin Impact avec les graphismes par défaut vous fera perdre de 8% à 10% de la batterie. Soit une autonomie de 5 heures 30 minutes en moyenne. Attention, nous avons ici joué avec le mode « game boost » activé et la batterie réglée sur le mode « performances ». Vous pouvez donc potentiellement atteindre une meilleure autonomie encore avec les réglages équilibrés.

Et si vous tombez à court d'énergie, vous pouvez compter sur une expérience de recharge très qualitative. En effet, le smartphone est compatible avec la charge rapide filaire 67 watts. Et le chargeur fourni dans la boîte est compatible avec cette puissance. Muni de cet accessoire, vous rechargez le téléphone à 80 % en 30min. Et pour une charge complète de 0% à 100%, il faut compter 53 minutes. Des téléphones quatre fois plus chers ne font pas aussi bien.

Audio

Le Redmi Note 12 Pro offre, via ses deux haut-parleurs situés en haut et en bas de l'appareil, un son stéréo dont la qualité reste grandement perfectible. Ce n’est pas rédhibitoire pour visionner quelques vidéos occasionnellement. Mais on est loin d’une expérience immersive.

En effet, les basses manquent de présence, contrairement aux hauts médiums qui sont trop représentés. Et les aigus tirent vers la saturation à plein volume. Lors des communications, les haut-parleurs intégrés offrent un rendu audio fonctionnel et correct. Le micro, pour sa part, restitue correctement la voix. Ici aussi, Xiaomi n'offre pas la meilleure expérience de son catalogue. Mais le Redmi Note 12 Pro reste tout à fait convenable.

Par chance, Xiaomi ne s'est pas limité à ces haut-parleurs pour la diffusion audio. Vous profitez aussi d'un port USB-C, d'un port mini jack 3,5 mm, sans oublier une connexion Bluetooth 5.1. Avec ces derniers, vous pouvez connecter un casque plus qualitatif. Ce que nous saurons trop vous conseiller pour profiter de vos contenus ludiques ou multimédias.

Photo

Le Redmi Note 12 Pro est équipé d'un triple module photo. Cependant, contrairement au Poco qui propose un capteur principal de 108 mégapixels signé Samsung, le Redmi Note 12 Pro profite d'un module Sony Exmor IMX766 doté d'une définition de 50 mégapixels. Présenté en 2020, ce composant a largement fait ses preuves ces deux dernières années, notamment dans des terminaux haut de gamme comme le Realme GT2 Pro, le Find X3 Pro et les Find X5 et Find X5 Pro de chez Oppo, ou encore le Magic4 Pro chez Honor. Lors de l'officialisation du smartphone, Xiaomi a largement mis en avant ce capteur, indiquant sa capacité à retranscrire des clichés précis, lumineux et de haute qualité dans toutes les situations.

En effet, l'ensemble des prises de vues effectuées pour nos tests se révèlent très fidèles à la réalité. Les couleurs sont vives sans être trop saturées. Et le contraste est bon. Bref, ces clichés sont réussis. En revanche, là où Xiaomi mettait en avant des clichés lumineux, la promesse n'est pas entièrement tenue : les clichés sont peut-être fidèles, mais ils restent très tristes et ternes.

De nuit, le capteur configuré en faible luminosité retranscrit bien l'ambiance générale et réussit à rehausser correctement les zones d'ombres pour offrir des clichés cohérents. Néanmoins, les zones de lumière créent de vrais halos qui ont tendance à laisser des taches de couleurs trop présentes à certains endroits.

L'IMX766 est accompagné de deux autres modules. D'abord un module panoramique avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2 et dont le champ de vision atteint 119°. Les clichés produits par ce capteur sont corrects… sans plus. Un voile blanc vient très régulièrement dénaturer l'image. Et, globalement, les couleurs sont légèrement plus ternes avec ce capteur qu'avec l'IMX766. Vous pouvez facilement corriger ces soucis en postproduction. Mais il aurait été tout aussi aisé de rajouter un léger traitement logiciel pour corriger ces détails.

On note également une distorsion dans les bords de l'image due à la lentille. Et les zones d'ombre sont plus granuleuses. Bonne nouvelle cependant, les aberrations chromatiques semblent limitées. En mode nuit cependant, le résultat est presque inutilisable. Les bords de l'image deviennent totalement flous. Plus aucun piqué n'est présent sur la photo et le rendu vire à l’orange. Un résultat décevant.

Le deuxième module est dédié aux macros. Sa définition atteint 2 mégapixels. Et son objectif ouvre à f/2,4. Ce module n'a pas non plus grand-chose à offrir. Comme tous ces congénères, ce capteur ne propose pas les résultats les plus convaincants. Manque de détail, couleurs ternes, peu lumineux, ce capteur sera très vite mis de côté et remplacé par un zoom numérique réalisé avec le capteur principal.

Finissons ce test photo avec le capteur selfie de 16 mégapixels présent en façade. Ce dernier offre des clichés tout à fait corrects. Si un léger traitement logiciel vient lisser la peau et uniformiser le sujet, le résultat n'est pas non plus tout à fait différent de la réalité. Vos portraits seront donc convaincants et réalistes. Une bonne chose pour Xiaomi dont les selfies sont souvent dénaturés par les traitements logiciels et les filtres “beauté” activés par défaut.

Côté vidéo, le Redmi Note 12 Pro est capable de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde, mais vous pouvez également opter pour du Full HD à 60 images par seconde. La stabilisation, hybride (numérique et optique) reste correcte pour cette gamme de prix. Il existe également divers modes créatifs, dont les classiques “timelaps” et “ralenti”.