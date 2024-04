French Days : la caméra de surveillance Tapo C200 est à moins de 20 euros !

Que ce soit pour vous alerter en cas de cambriolage ou pour surveiller vos animaux de compagnie en votre absence, une caméra de surveillance est très pratique au quotidien. En plus, vous pouvez en trouver de bons modèles à des tarifs très attractifs. C’est le cas de la Tapo C200 qui voit son prix chuter pendant les French Days.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez une ou plusieurs caméras de surveillance à installer chez vous pour vérifier que personne ne s’introduit dans votre maison pendant votre absence ? Vous voulez garder un oeil sur votre animal de compagnie pendant que vous êtes au travail ? Rien de plus simple avec une caméra de surveillance connectée. La Tapo C200 est actuellement en promotion sur Amazon à l’occasion des French Days. C’est donc une excellente occasion de s’équiper à moindre coût. Elle est ainsi en vente à 19 euros seulement grâce à une réduction de 17%. Difficile de faire moins cher, surtout qu’il s’agit d’un modèle complet et de qualité.

Pour rappel, les French Days se déroulent du 30 avril au 7 mai 2024. Pendant cette semaine, vous pourrez profiter de belles promotions sur de nombreux produits. Ne perdez pas de temps, les bonnes affaires partent vite ! Découvrez ici notre sélection des meilleures offres des French Days Amazon.

Pourquoi choisir la caméra de surveillance Tapo C200 ?

La Tapo C200 est une caméra d’intérieur pas chère signée TP-Link, une marque reconnue dans le monde de l’informatique pour ses modems et ses routeurs. C'est un modèle très simple à installer puisque vous pouvez simplement la poser sur un meuble ou la fixer au plafond ou au mur avec des vis.

Elle offre une vision à 360° à l’horizontal et à 114° à la verticale. Vous pourrez donc la contrôler à distance pour vérifier tous les coins et recoins de votre pièce. Pour pouvoir la piloter depuis votre smartphone, elle se connecte simplement à votre WiFi. Malgré son prix mini, elle offre des fonctionnalités complètes : surveillance à distance, vision nocturne, détection de personne, alarme et effets de lumière dissuasifs, audio bidirectionnel ou encore la possibilité d’envoyer des notifications en temps réel sur votre smartphone en cas d’événement suspect.

Pour éviter les fausses alertes, la Tapo C200 n’est pas simplement équipée d’un capteur de mouvement. Elle est capable de détecter un être humain et vous envoie une notification dès que votre chien ou votre chat se balade.

La Tapo C200 est compatible avec Alexa et Google Assistant. Enfin, vous pouvez utiliser la caméra sans abonnement en stockant les vidéos en local grâce au port pouvant accueillir une carte microSD. Vous avez également la possibilité d’enregistrer les vidéos dans le Cloud avec un historique de 30 jours, mais cette option est payante (avec 30 jours d’essai gratuit).

À lire également : Notre sélection des meilleures caméras de surveillance