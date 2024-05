Profitez vite de ce bon plan afin de vous offrir un téléviseur de 50 pouces incluant Google TV ! Sur le site de l'enseigne Leclerc, la TV QLED 4K UHD TCL C64 Series 50C643 bénéficie de 30 % de réduction fidélité et d'une offre de remboursement.

En ce vendredi 17 mai 2024 uniquement, Leclerc effectue une remise fidélité de 30 % sur une sélection de téléviseurs. Parmi le choix concocté par l'enseigne française de la grande distribution, on trouve notamment une TV 50″ de la marque TCL.

Affichée au tarif de 429 euros, la TV QLED 4K UHD TCL C64 Series 50C643 avec Google TV peut vous revenir à exactement 300,30 euros. Les 128,70 euros de réduction iront directement sur votre cagnotte si vous avez la carte de fidélité Leclerc. En plus de la remise de 30 %, le téléviseur est éligible à une ODR de 50 euros (voir conditions). Au total, le produit revient donc à 250,30 euros.

À propos de ses principales caractéristiques, la TCL C64 Series 50C643 est une TV LCD à rétroéclairage LED et avec QLED (QLED) qui dispose d'une diagonale de 126 cm. L'appareil est aussi doté d'une résolution Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels, d'une dalle 50/60Hz, de l'indice 3100 (Picture Performance Index), de la technologie HDR Pro (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), d'un système audio 2.0 de 20 W RMS, du système Google TV, du Wi-Fi, du Bluetooth et de l'assistant Google. Concernant la connectique, trois ports HDMI 2.1, un port USB, un port Ethernet, une prise casque et une sortie optique sont de la partie.