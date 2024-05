Vous voulez vous offrir le OnePlus 12 ? Chez Amazon, le modèle 16/512 Go de l'excellent smartphone 5G bénéficie de plus de 250 euros de réduction par rapport à son prix conseillé. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Alors que le OnePlus 10T est proposé à prix réduit, un autre smartphone 5G de la marque chinoise est aussi vendu en promotion chez Amazon.

Disponible dans un coloris noir et son modèle 16/512 Go, le OnePlus 12 est à 839,99 euros au lieu de 1099 euros, ce qui fait une réduction 270 euros par rapport au prix conseillé. Au vu du tarif assez élevé du téléphone, le site e-commerce suggère de le payer en plusieurs fois sans frais. Aussi, l'appareil possède une garantie de deux ans et est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Annoncé en Chine à la fin de l'année 2023 et présenté à l'international quelques semaines plus tard, le OnePlus 12 arbore un écran OLED de 6,82 pouces avec une définition de 3168 x 1440 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz et une résolution de 510 ppp. Le smartphone dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'une batterie de 5400 mAh avec la charge rapide de 100 W et du système d'exploitation Android 14 avec une surcouche OxygenOS.

La partie photo/vidéo du OnePlus 12 est constituée d'un objectif principal de 50 MP avec OIS, d'un ultra grand angle de 48 MP, d'un portrait télé de 64 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. De son côté, la connectivité du smartphone se compose du Wi-Fi 7, du NFC, du Bluetooth 5.4, d'un port USB Type-C et du GPS. Plus d'informations sur notre article dédié au test du OnePlus 12.