Le PC portable gaming HP Victus 16 est à prix canon grâce à une réduction de 650 €

Au lieu de 1499 €, le PC portable gamer HP Victus 16 équipé d'une RTX 4060 et d'un processeur AMD Ryzen 5 7640HS est à 854 € pendant les French Days. Il fait ainsi l'objet d'une réduction d'un peu moins de 650 € grâce à un code promotionnel.

Pendant les French Days du printemps 2024, Rue du commerce brade le PC portable gaming HP Victus 16 dans l'une de ses configurations les plus équilibrées. Au lieu de son prix conseillé de 1499 euros, il est disponible en ce moment à 854 € sur Rue du Commerce. Le prix promotionnel affiché à la base est de 899,99 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 45 € avec le code promo CPGOOAVR24.

Au final, le produit vous reviendra donc à 854,98 € auxquelles s'ajoutent les frais d'expédition de 2,99 €. Notez qu'il s'agit d'un produit vendu et expédié par Rue du Commerce.

Un rapport qualité-prix parmi les meilleurs du marché

Le HP Victus 16 est un PC portable gamer puissant, mais abordable. Il offre l'un des meilleurs rapports performance-prix du marché. Pour un modèle équipé d'une RTX 4060 au maximum de ses performances, un prix situé sous la barre des 900 € est une très bonne affaire. Notez qu'il s'agit ici d'une version non bridée de la carte graphique puisqu'elle a un TGP de 120W.

Pour le reste, le HP Victus 16 dispose, comme son nom l'indique d'un écran de 16 pouces. C'est un écran Full HD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz avec un traitement anti-reflet. Pour accompagner la carte graphique, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 7640HS qui ne souffre d'aucune faiblesse. Et pour le stockage, le PC portable gaming dispose d'un SSD PCIe 4.0 de 512 Go pour profiter d'une réactivité sans faille.

Si vous avez envie de découvrir plus d'offres, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nos sélections d'offres French Days sur Amazon et sur Boulanger. L'événement a démarré le mardi 30 avril et se poursuivra jusqu'au 7 mai 2024 inclus.