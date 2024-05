Le Galaxy A54 proposé sous forme de pack est en promotion sur le site Cdiscount. En ce moment, le smartphone Samsung accompagné de la manette Razer Kishi V2 passe à moins de 300 euros grâce à une réduction de 200 euros.

Cdiscount donne la possibilité à ses clients de profiter d'une offre intéressante en provenance du domaine de la téléphonie. Actuellement, un pack composé notamment du Galaxy A54 fait l'objet d'une réduction de 200 euros.

Affiché en temps normal à 499 euros, le bundle constitué du smartphone Samsung et de la manette Razer Kishi V2 voit son tarif baisser à 299 euros. Pour information, la livraison du produit est gratuite en point relais et le téléphone est disponible dans un coloris noir Graphite.

Le Galaxy A54 associé à l'offre Cdiscount est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 1 To), d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1.

La partie photo/vidéo du smartphone comprend un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la connectivité, elle se compose du Wi-Fi 6 (ax), du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Retrouvez plus d'informations sur notre article consacré au test du Samsung Galaxy A54.

De son côté, la Razer Kishi V2 est une manette de jeu qui est dotée d'un pont stable permettant une compatibilité avec de nombreux appareils, de boutons multifonctions programmables, d'une croix directionnelle avec clics mécaniques, d'un bouton de capture d'écran et d'enregistrement vidéo dédié et d'une connectique en USB-C.