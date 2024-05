Vous recherchez une caméra d'action pour filmer les souvenirs de vos prochaines vacances et avez un budget de 200 euros ? Optez pour la DJI Osmo Action 3 compatible 4K qui est à exactement 199,99 euros sur le site Amazon.

Les vacances estivales arrivent dans quelques semaines et certains d'entre vous sont peut-être à la recherche d'une caméra d'action 4K. Si c'est le cas, sachez que l'édition standard de la DJI Osmo Action 3 est vendue sur Amazon au prix de 199,99 euros au lieu de 359 euros.

Cela correspond à une remise immédiate de près de 45 % par rapport au tarif conseillé du produit. La livraison de l'appareil est gratuite à domicile et le site e-commerce suggère de payer l'article en plusieurs fois sans frais.

Considérée comme une caméra d’action 4K robuste, polyvalente et ultra-fiable, l'Osmo Action 3 Standard Combo de DJI embarque un double écran : un écran principal de 2,25 pouces et un écran frontal de 1,4 pouce. Elle dispose aussi d'une fonction HDR pour l'amélioration de la plage dynamique des vidéos lors de l’enregistrement, d'un angle de vue de 155 degrés, de trois modes de stabilisation, d'une étanchéité jusqu'à 16 mètres de profondeur, du ralenti 8x, de trois microphones, de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, du WiFi a/b/g/n/ac et d'une autonomie pouvant atteindre les 160 minutes.

Pour terminer, l'Osmo Action 3 est fournie avec une batterie extrême, un cadre de protection, deux protections d’objectif en caoutchouc, un support d’installation à démontage rapide, une base adhésive plate, une vis de fixation et un câble PD USB-C à USB-C.