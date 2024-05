Le OnePlus 10T est en vente flash sur le site Amazon ! À l'occasion d'une offre à durée limitée, l'excellent smartphone 5G de la marque asiatique est à moins de 346 euros, ou plus précisément à 345,90 euros.

Un smartphone du constructeur OnePlus est mis en avant sur Amazon France. Dans le cadre d'une vente flash à durée limitée, le OnePlus 10T disponible en deux coloris au choix et dans sa version 128 Go est à 345,90 euros au lieu de 429 euros. Cela fait une réduction de plus de 80 euros par rapport au dernier prix constaté avant la remise.

À titre d'information, il s'agit d'un smartphone vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire. Aussi, le téléphone bénéficie d'une garantie valable pendant une durée de deux ans.

Sorti durant l'été 2022, le OnePlus 10T possède un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Compatible avec la 5G, le smartphone embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4800 mAh avec la charge rapide à 150W, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go et le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche OxygenOS. Pour l'APN, un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie. Besoin d'en savoir plus ? Jetez un oeil à notre article consacré au test du OnePlus 10T.