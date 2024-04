French Days : Le pack Galaxy Watch 5 Pro + Galaxy Buds FE chute à moins de 300 €

On continue avec les meilleures offres des French Days. Cette fois-ci, nous voici chez Boulanger qui casse le prix du pack contenant la smartwatch Galaxy Watch 5 Pro avec les écouteurs Galaxy Buds FE à seulement 299 €. Une excellente offre à ne pas manquer !

Ce n’est que le premier jour des French Days et pourtant on trouve déjà de très nombreuses promotions intéressantes. L'évènement se déroule uniquement du 30 avril au 7 mai 2024, alors profitez-en pour remplacer vos objets high tech dépassés en vous équipant à prix réduit. Chez Boulanger, vous pouvez faire d’une pierre deux coups avec le pack Samsung qui contient la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 Pro Titanium 45mm et les écouteurs True Wireless Galaxy Buds FE pour seulement 299 €.

Pour information, à elle-seule, la montre connectée Galaxy Watch 5 Pro est affichée actuellement à 299 euros sur le site officiel de Samsung. En achetant ce pack en promotion, vous avez donc pour le même prix des écouteurs True Wireless Galaxy Buds FE gratuits, sachant qu’ils ont normalement une valeur de 99 euros. Une aubaine !

Samsung Galaxy Watch5 Pro : une des meilleures montres connectées en promotion

La Galaxy Watch5 Pro est dotée d’un écran Super AMOLED de 1,36 pouces de 450 x 450 pixels. Cette dalle est protégée par un verre saphir ultra résistant et elle est étanche jusqu’à 50 mètres. Vous pouvez donc la porter dans toutes les situations, sans craindre de l’endommager.

Pour le stockage, on profite d’un disque SSD de 1,5 Go. Niveau autonomie, sa batterie de 590mAh est la plus grande capacité disponible chez Samsung. Cette montre connectée est dotée de capteurs avancés. On retrouve ainsi un capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique, un capteur électrocardiogramme, et un capteur de fréquence cardiaque. C’est la combinaison idéale pour surveiller votre composition corporelle, votre tension artérielle et votre santé cardiovasculaire.

Grâce au GPS intégré, vous pourrez suivre votre itinéraire et retrouver votre chemin sans avoir besoin de votre téléphone. Enfin, la Galaxy Watch5 Pro prend en charge plus de 90 exercices. Pour en savoir plus, consultez notre test complet de la Galaxy Watch5 Pro.

Samsung Buds FE : des écouteurs True Wireless performants

Comme expliqué plus haut, ce pack vous permet d’avoir les Buds FE gratuitement en achetant la montre connectée Galaxy Watch5 Pro. Et ce n’est pas un petit cadeau car les écouteurs Buds FE se distinguent par leur excellente qualité sonore avec à la fois des basses profondes et des aigus clairs. Équipés de la réduction active du bruit, ces écouteurs vous permettent de vous isoler des bruits extérieurs pour profiter au mieux de votre musique même dans un environnement très bruyant.

Leur autonomie vous offre jusqu'à 8 heures d'écoute en continu sur une seule charge, et jusqu'à 28 heures grâce au boîtier de charge.

Grâce à ce pack à prix réduit, vous pourrez à la fois suivre votre santé et vos exercices sportifs tout en écoutant votre musique préférée dans les meilleures conditions.