Soldes : Amazon casse ses prix, voici les meilleures offres high-tech

Les soldes d’hiver sont en cours sur Amazon. Durant cette période, vous trouverez des promotions alléchantes sur les produits high-tech. Si vous voulez vous équiper à moindre coût, c’est le bon moment ! Découvrez ici notre sélection des meilleurs offres à ne pas manquer pour les soldes Amazon.

Notre sélection complète des meilleurs offres des soldes Amazon

De nombreux produits high-tech se retrouvent à prix réduit pendant les soldes d'hiver. C’est donc le bon moment pour en profiter à moindre coût. Si vous voulez acheter un nouveau smartphone, des écouteurs, divers équipements pour le gaming ou pour la maison, n’attendez pas ! Amazon propose des remises immédiates ultra intéressantes.

Les soldes d’hiver se déroulent du 10 janvier au 6 février 2024. Découvrez dans ce guide notre sélection des meilleurs offres Amazon à ne pas manquer. Nous allons régulièrement mettre cet article à jour afin d’y ajouter les nouvelles promotions donc n’hésitez pas à revenir régulièrement.

Les promotions à ne pas manquer pour les soldes Amazon

Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II à 199,95 € au lieu de 329,95 €

Si vous cherchez d’excellents écouteurs à prix réduit, les Bose QuietComfort Earbuds II sont actuellement proposés à 199,95 € au lieu de 329,95 € sur Amazon. Fournis avec une housse en tissu, ces écouteurs haut de gamme sans fil disposent d’une réduction de bruit qui s’adapte automatiquement. Vous obtenez ainsi un son immersif et ce, quels que soient les nuisances sonores de votre environnement.

Les Bose QuietComfort Earbuds II sont par ailleurs équipés d’une batterie compatible avec la charge rapide. Vous bénéficiez ainsi de 6 heures d’écoute sur une seule charge et en le branchant 20 minutes, vous récupérez 2 heures d’autonomie en plus. L’étui vous offre un également trois charges supplémentaires de 6 heures, pour un total de 24 heures d’écoute. Enfin, ces écouteurs dotés de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 sont certifiés IPX4. Ils peuvent donc être utilisés en extérieur, même sous la pluie.

Manette filaire améliorée PowerA pour Switch (Fireball Mario) à 14,99 € au lieu de 29,99€

La section gaming affiche également de belles offres pendant les soldes Amazon. On retrouve ainsi la manette filaire Fireball Mario pour Nintendo Switch à seulement 14,99 € au lieu de 29,99€. Cette manette filaire améliorée PowerA dispose d’un câble USB détachable de 3 mètres de long. Vous pouvez ainsi l’utiliser de nombreuses heures sans avoir peur de ne plus avoir de batterie. Ergonomique, elle possède des sticks souples entourés de bagues antifriction, des boutons de jeu avancés mappables et un bouton pour réaliser des captures d’écran. Enfin, on retrouve également une prise audio de 3,5 mm.

Amazon Fire TV Stick 4K Max à 49,99 € au lieu de 79,99 €

Durant les soldes, Amazon affiche de belles promotions sur ses lecteurs multimédia. Le prix du Fire TV Stick 4K Max chute de 79,99 € à seulement 49,99 €.

Cette nouvelle version du Fire TV Stick 4K Max est équipée d’un processeur quadricœur 2,0 GHz ultra puissant. Elle permet donc d’accéder rapidement aux applications et offre un streaming en 4K plus fluide. Ce lecteur multimédia est doté d'un espace de stockage doublé par rapport à son prédécesseur. On retrouve ainsi 16 Go de stockage. Enfin, le Fire TV Stick 4K Max prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth. Il est compatible avec l’assistant vocal Alexa.

Echo Show 5 (3e génération) à 59,99 € au lieu de 109,99€

Le géant du e-commerce brade également le prix de ses enceintes et écrans connectés. L’Echo Show 5 (3e génération) est le plus petit et le moins cher des écrans connectés d’Amazon. Avec cette promotion, il est affiché à un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez ainsi l’obtenir à 59,99 € au lieu de 109,99€.

Sortie en 2023, cette dernière génération de l’Echo Show 5 est dotée d’un écran tactile de 5,5 pouces d’une résolution de 960 x 480 px. Vous avez la possibilité de programmer des alarmes, des minuteurs, d’écouter de la musique et des podcasts mais aussi de regarder des vidéos. Grâce à la caméra intégrée, vous pouvez parfaitement l’utiliser pour réaliser des appels vidéo avec vos proches. Équipé de l’assistant vocal Alexa, il vous suffit d’utiliser votre voix pour contrôler cette enceinte connectée. L’Echo Show 5 vous permet ainsi de contrôler les appareils compatibles.

