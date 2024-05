Pixel 7a : faites une économie de 170 € sur le smartphone Google

Le Pixel 7a fait l'objet d'une belle affaire à saisir sur le site Carrefour ! Pendant quelques jours seulement, le smartphone Google peut être obtenu sous les 340 euros grâce à une réduction globale de 170 euros.

L'enseigne Carrefour profite du week-end de la Pentecôte pour proposer 15 % de remise fidélité sur une sélection d'articles high-tech en provenance de trois rayons dont le domaine de la téléphonie. Parmi les produits éligibles à l'opération valable jusqu'au lundi 20 mai 2024, on peut trouver le Pixel 7a.

Disponible dans un coloris noir et sa version 128 Go, le smartphone de Google est au prix de revient de 339,99 euros au lieu de 509,99 euros. La réduction de 170 euros se fait grâce à une remise immédiate de 110 euros de la part de Carrefour et par l'intermédiaire de 60 euros offerts sur la cagnotte fidélité du compte client (à condition de choisir la livraison à domicile ou en Point Relais). Pour information, la somme de 60 euros pourra être utilisée au cours d'un prochain achat effectué sur le site Carrefour ou en magasin.

Le Google Pixel 7a en détails

Arrivé en mai 2023, le prédécesseur du Pixel 8a qui est compatible avec la 5G est un smartphone de milieu de gamme équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Le Google Pixel 7a dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go et du processeur Google Tensor G2. L'ensemble fonctionne grâce à une batterie de 4385 mAh avec la charge rapide à 18 W et tourne sous le système d'exploitation mobile Android 13.

De son côté, l'APN du smartphone se compose d'un double capteur principal de 64 + 13 MP et d'un capteur frontal de 13 MP. Quant à la connectivité, elle est constituée de la norme Wi-Fi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Enfin, le Pixel 7a de Google est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un adaptateur Quick Switch. Retrouvez plus d'informations sur notre article dédié au test du Pixel 7a.