Le PlayStation VR2, aussi connu sous le nom de PSVR 2, fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le site Rakuten. Depuis la boutique officielle Carrefour, le casque de réalité virtuelle pour PS5 passe sous les 500 euros grâce à la saisie d'un code.

On vous invite à prendre la direction du site Rakuten où il est possible de profiter d'une réduction sur le PlayStation VR2. Actuellement, le casque de réalité virtuelle PSVR 2 pour PS5 est à 499,99 euros au lieu de 599,99 euros par l'intermédiaire du vendeur officiel Carrefour.

La remise de 100 euros se fait via le coupon CMCA100 qui devra être saisi durant l'étape du panier et l'achat donne droit à 2 500 Rakuten Points, soit un montant de 25 euros. À titre d'exemple, ce cashback pourra servir dans le cas d'une commande d'un autre accessoire dédié à la console Sony, comme une deuxième manette DualSense PS5.

Officialisé au cours de l'automne 2022 et plus cher que la PS5, le PSVR 2 est un casque qui offre une expérience 4K HDR avec ses deux écrans OLED de 2000 x 2040 pixels pour un champ de vision de 110 degrés. L'appareil dispose d'une technologie de suivi des mouvements des yeux qui permet d'interagir de manière naturelle d'un simple regard.

Le casque embarque aussi la technologie du rendu fovéal qui consiste à améliorer les performances des jeux en produisant une qualité d'image supérieure là où se porte le regard du joueur. Pour terminer, le PlayStation VR2 est livré avec une paire de manettes PlayStation VR2 Sense. Ergonomiques et intuitives, les manettes en question permettent une grande précision dans les interactions avec les mondes virtuels et bénéficient d'un retour haptique, d'une détection du toucher et de gâchettes adaptatives.