French Days enceintes connectées 2021 : le top des bons plans à ne pas rater

Les enceintes connectées sont en promotion durant les French Days de l'automne 2021. Ainsi, si vous souhaitez vous équiper c'est le bon moment pour le faire à moindre coût. Nous avons aussi inclus dans notre sélection les écrans connectés qui font également office d'assistants vocaux. Voici le top des offres French Day 2021 sur les enceintes connectées.

Les bons plans French Days battent leur plein et les enseignes en ligne telle que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty ou bien encore Rue du Commerce continuent à proposer toujours plus de bons plans et promotions qui valent vraiment le coup. Si dans votre liste d'achat figure une enceinte connectée, vous trouverez certainement votre bonheur dans notre sélection qui suit des meilleures offres French Days 2021 sur les enceintes connectées.

N'hésitez pas également à consulter notre récap sur les meilleurs offres French Days 2021 smartphones, celui sur les casques audio et écouteurs, les appareils Amazon Echo, Fire TV, Kindle , les meilleures offres French Days sur les appareils Apple, ou encore celles sur les jeux Nintendo Switch. Les offres que nous avons sélectionnées sont classées en fonction de leur prix, par ordre croissant.

French Days 2021 : les meilleures offres sur les écrans et enceintes connectées

Enceinte connectée Echo Dot 3 à 21,99 €

Cette enceinte connectée Amazon passe à 21,99 € au lieu de 49,99 €. C'est le bon moment pour s'équiper ! L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Un bon plan à ne pas rater pendant les French Days Amazon. et Boulanger

Lenovo Smart Clock Essential à 29,99 €

Alors qu'il faut habituellement débourser 59,99 € pour s'en équiper, l'horloge intelligente Lenovo Smart Clock Essential voit son prix chuter à 29,99 euros. C'est du coté des enseignes Boulanger, Darty et Fnac qu'il est possible de l'acheter à ce tarif préférentiel. Cela représente donc une réduction de 50% sur son tarif conseillé.

Disponible dans un coloris gris, l'objet connecté de Lenovo dispose d'un écran de 4 pouces avec une résolution de 800 x 480 pixels. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et l'assistant vocal Google, le Lenovo Smart Clock Essential peut être relié à distance à d'autres appareils afin de lancer de la musique, de contrôler la maison ainsi que d'écouter des livres audio et la radio.

Enceinte connectée Echo Dot 4 à 29,99 €

Plus puissant que son prédécesseur et arborant un design tout en rondeur, l'Echo Dot 4 est une petite enceinte connectée qui vous rendra la vie plus facile. Il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment en profitant des French Days. Il est ainsi disponible à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Enceinte connectée Echo Dot 4 avec horloge à 39,99 €

Similaire à l'Echo Dot 4 que nous avons précédemment vu, cette variante intègre en plus une horloge au format digital qui permet d'avoir une oeil sur l'heure. Pour les French Days de la rentrée 2021, Amazon le propose à prix réduit : 39,99 € au lieu de 69,99 € soit une réduction non négligeable de 30 €.

Enceinte connectée Echo Dot 4 + 2 ampoules Philips Hue à 44,99 €

Toutes les occasions sont à saisir quand on peut s'offrir d’ampoules connectées supplémentaires pour la maison. Et rien de tel que des Philips Hue. Boulanger profite des French Days pour brader ce pack composé de deux ampoules blanches à visse au format E27. Vous récupérez en plus une enceinte Echo Dot de 3e génération pour les contrôler à la voix. L'ensemble est proposé à 44,99 € au lieu de 89,99 €. Cela représente 50% de remise qui ne se refuse pas.

Ecran connecté Echo Show 5 2ème génération à 59,99 €

Belle offre sur l'écran connecté d'Amazon, l'Echo Show 5 2ème génération qui passe à 59,99 € au lieu de 84,99 € en temps normal. Ce dernier vous permet d'avoir un aperçu rapide de votre votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape grâce à son écran tactile de 5,5 pouces.

Vous pouvez également contrôler vos appareils connectés à l'aide de l'Echo Show 5 2021. Pour cela, deux façons s'offrent à vous : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt). Cette nouvelle génération se démarque de la précédente de par sa fonction de vidéosurveillance.

Enceinte connectée Echo 4 à 69,99 €

Autre enceinte connectée Amazon en promotion pour les French Days 2021 : l'Echo 4 profite d'une réduction de 30 €. Son prix passe ainsi à 69,99 € au lieu de 99,99 €. Cette dernière embarque logiquement l'assistant vocal Alexa, et permet d'écouter de nombreux titres musicaux via les services de streaming tels que Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer et bien plus, le tout par simple commande vocale. Lancez la lecture de musiques, livres audio et podcasts dans toute votre maison grâce au Multiroom pour votre musique.

Très polyvalent, l'Echo 4 permet également de contrôler tous les appareils connectés de votre maison et utiliser votre voix pour par exemple allumer les lumières, régler le thermostat et verrouiller les portes. L'Echo 4 livre des aigus clairs, des médiums dynamiques et des basses profondes pour un son riche et détaillé qui s'adapte automatiquement à n'importe quelle pièce.

Enceinte connectée Echo 4 + ampoule Philips Hue à 69,99 €

Continuons notre top des offres French Days 2021 sur les enceintes connectées avec la même offre que celle décrite précédemment. Si ce n'est qu'en prime, vous avec pour le même prix de 69,99 €, une ampoule connectée Philips Hue White. Une offre French Days à saisir du coté d'Amazon.

Pack Philips Hue White & Color + Echo Dot 3 + pont de connexion à 99,99 €

Encore un pack Philips Hue si vous cherchez à acquérir de nouvelles ampoules connectées. Cette fois-ci, ce sont des lampes White & Color qui vous permettent de changer l'ambiance chez vous. Offrez une atmosphère colorée à votre intérieur avec des choix de couleurs quasi infinis. Les deux ampoules sont livrées avec une enceinte Echo Dot 3 ainsi que le pont de connexion pour tout synchroniser. Habituellement vendu 149,99 € sur le site de Boulanger, le pack voit son prix descendre à 99,99 €.

Echo Dot 4 + Philips Pack Hue Starter kit à 129,99 €

Enfin, on termine notre sélection des meilleurs bons plans French Days 2021 sur les enceintes connectées avec une offre du coté de Boulanger. Ce bon plan permet d'acquérir un pack Philips Hue/Amazon à prix réduit pour les French Days de l'automne 2021. Ce dernier comprend deux ampoules Philips Hue White & Color (E27), un pont de connexion Hue ainsi qu'un assistant vocal Amazon Echo Dot 4ème Génération. L'ensemble est proposé à 129,99 € au lieu de 149,99 €.