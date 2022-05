French Days : le Bose Headphone 700 est à un super prix sur Amazon

Si vous recherchez un casque audio haut de gamme en promotion à l'occasion des French Days, le Bose Headphone 700 est à bon prix sur Amazon.

Les casques audio et écouteurs sans fil n'échappent pas aux réductions des French Days. Nous voyons plusieurs modèles en promotion en ce moment. Et si vous ne jurez que par les modèles premium, rien de tel que le Bose 700 dont voici notre test pour profiter d'une qualité sonore de haut vol doublée d'une réduction de bruit active très efficace.

C'est un casque audio qu'on ne présente d'ailleurs plus. Tant il est plébiscité, tout comme son concurrent Sony WH-1000XM4. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de l'avoir en ce moment à bon prix puisqu'il est affiché à 269,99 € au lieu du prix conseillé de 399 €. Cette promotion est valable dans la limite des stocks disponibles sur les coloris argent et noir.

Venons-en maintenant aux caractéristiques du Bose Headphones 700. Il s'agit bien sûr d'un casque à réduction de bruit. Il est compatible avec l’assistant vocal Alexa, mais aussi l’Assistant Google, ce qui permet d'avoir une grande versatilité dans l'usage. Enfin, il offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 heures en écoute non-stop. Il suffit par ailleurs de 15 minutes de charge pour obtenir jusqu’à 3 h 30 d’autonomie.