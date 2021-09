French Days Boulanger 2021 : le top des offres high-tech à ne pas rater

Les French Days 2021 Boulanger de l'automne ont débuté ce vendredi 24 septembre et se termineront lundi 27 septembre. L'enseigne française lance pour l'occasion des promotions, ventes flash et bons plans qui permettent de faire pas mal d'économies. Voici notre sélection des meilleures offres high-tech des French Days 2021 chez Boulanger.



Les bons plans French Days sont une excellente opportunité pour les personnes souhaitant s'équiper à moindre coût. Boulanger comme les autres magasins participants aux French Days de la rentrée 2021 tels que Amazon, Cdiscount, Fnac Darty ou bien encore Rue du Commerce. Pendant cette période de promotions, il est donc possible d'acheter des objets connectés, TV ou tout autre appareil high-tech à prix réduits.

N'hésitez pas également à consulter notre récap sur les meilleurs offres French Days 2021 smartphones, celui sur les appareils Amazon Echo, Fire TV, Kindle , les meilleures offres French Days sur les appareils Apple, ou encore celles sur les jeux Nintendo Switch. Les offres que nous avons sélectionnées sont classées en fonction de leur prix, par ordre croissant.

Les meilleures offres high-tech French Days 2021 Boulanger

Echo Flex à 14,99 €

On commence notre sélection des meilleurs bons plans French Days de l'automne 2021 Boulanger avec la prise connectée Echo Flex d'Amazon. Idéale pour les personnes déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison.

Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Boulanger le propose à 14,99 € durant les French Days 2021 au lieu de 29,99 € en moyenne. Ce qui représente tout de même une réduction de 50%.

Echo Dot 3ème génération à 21,99 €

L'Echo Dot 3 qui embarque l'assistant vocal Alexa est aussi à petit prix chez Boulanger pour les French Days 2021. Cette enceinte connectée compacte passe donc à 21,99 € au lieu de 49,99 €. C'est le bon moment pour s'équiper ! L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Un bon plan à ne pas rater pendant les French Days Boulanger.

Echo Dot 4 à 29,99 €

Belle réduction sur l'enceinte connectée d'Amazon, l'Echo Dot 4. Son prix chute de 59,99 € à 29,99 €. Une grosse remise de 50% donc. L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Lenovo Smart Clock Essential à 29,99 €

Les réveils connectés sont aussi en promotion du coté de Boulanger pour cette édition automnale des French Day. Ainsi, il est possible d'acheter le modèle Lenovo Smart Clock Essential à petit prix. Alors qu'on le trouve aux alentours des 60 euros, il est en ce moment disponible à seulement 29,99 €.

Venons-en à présent aux fonctionnalités que propose ce réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential. Ces dernières sont plutôt assez pratiques au quotidien. En plus d'être équipé d'un écran LED de 4 pouces, du Bluetooth 5.0, du Wifi, d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés , on retrouve aussi l'assistant vocal Google. Cela signifie que vous pouvez donc lui poser des questions, écouter de la musique, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore.

Fire Stick TV 4K à 39,99 €

Excellent prix sur le Fire Stick TV 4K d'Amazon qui passe à 39,99 € au lieu de 59,99 € grâce à ce bon plan Boulanger pour les French Days 2021. Concernant les caractéristiques de cette box multimédia compacte au format d'une clé USB, on retrouve aux commandes l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle.

Elle vous assurera également une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Pack Amazon Echo Dot 3 + 2 ampoules Philips Hue White à 41,99 €

Si vous souhaitez vous équipez en objets connectés, cette offre French Days 2021 Boulanger est faites pour vous ! Le pack connecté comprenant un assistant vocal Amazon Echo Dot 3 ainsi que 2 ampoules Philips Hue White est bradé à -40%. Son prix passe ainsi de 69,99 € à 41,99 €. Plutôt intéressant donc.

Pour en revenir au pack, l'assistant vocal Echo Dot 3 d'Amazon est équipé d'un haut-parleur et est connecté avec Alexa. Il est possible de demander de la musique, des nouvelles ou encore des informations.Vous pouvez également appeler toute personne qui possède un appareil Echo ou l'application Alexa, et contrôler les appareils connectés compatibles par simple commande vocale.

De leur côté, les deux ampoules LED fonctionnent avec l’application de contrôle Philips Hue Bluetooth ou par l'intermédiaire du pont Hue (non fourni). Elles délivrent une lumière blanche de haute qualité et vous pouvez contrôler la lumière de vos pièces via cette appli ou les assistants vocaux.

TV LED LG NanoCell 65NANO816 (164cm) à 699 €

Affichée à 899 € dans le cadre des French Days Boulanger 2021, cette TV LED LG NanoCell 65NANO816 est également éligible à une ODR de 200 €. Ainsi il est possible de faire tomber son prix de revient à 699 €. Pour en profiter, vous devez une fois votre achat effectué, constituer votre dossier. Les instructions sont disponibles dans les conditions générales de l'offre.

Ce modèle de 2021 dispose d'une dalle de 65 pouces LCD NanoCell à rétroéclairage LED. On retrouve les technologies d'amélioration de l'image telles que Active HDR (HDR10, HDR HLG, HGiG), LG Local Contrast. Connectée, elle embarque les connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth et tourne sous webOS. Enfin, elle supporte également les assistants vocaux Google, LG ThinQ, Alexa et assure une compatibilité avec AirPlay 2, Homekit et Home Dashboard.

Mac Mini d'Apple à 719,99 €

L'Apple Mac Mini est à prix réduit pendant les French Days de l'automne chez Boulanger. S'il fut généralement débourser 799,99 € pour s'en équiper, il est possible de l'avoir à 719,9 99 €. C'est le modèle embarquant un SSD d'une capacité de 256 Go, une mémoire RAM de 8 Go ainsi que la Puce M1 d'Apple qui fait l'objet de cette promotion. Une offre à ne pas rater pour l'acheter 80 € moins cher. Une réduction non négligeable à saisir au plus vite.

TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A (139cm) à 1190 €

Dans la rayon TV, un modèle de la marque Samsung a attiré notre attention. Il s'agit de la TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A. Boulanger dans le cadre des French Days de la rentrée la propose à 1 190 € au lieu de 1 490 €. Une remise de 300 euros donc.

Sorti en 2021, le QE55LS03A embarque 4 ports HDMI dont un certifié 2.1 (idéal pour profiter des fonctionnalités avancés proposées sur les dernières consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X) ainsi que deux ports USB. Il dispose d'un fréquence de balayage de 120 Hz, une puissance sonore de 40 Watt répartis sur deux canaux. Une Smart TV complète qui peut également se transformer en tableau lorsque vous ne l'utiliser pas.

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 (164 cm) à 1999 €

La TV OLED Sony Bravia KD65AG9 modèle haut de gamme est à un très bon prix sur Boulanger dans le cadre des French Days. Le commerçant la propose en effet à 1999 € au lieu de 3990 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode.