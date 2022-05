Y-Brush, la brosse à dents 10 secondes, est à moins de 80€ pour les French Days

Vous avez sans doute déjà entendu parler de Y-Brush. La marque qui promet un brossage ultra rapide et efficace en seulement 10 secondes est passée dans l’émission de M6 Qui veut être mon associé ? et n’a pas laissé insensible les investisseurs. Y-Brush a également connu la gloire sur la plateforme de financement participatif Kickstarter ainsi qu’au CES de Las Vegas. Autant dire qu’ils sont bien implantés dans le paysage tech et l’hygiène bucco-dentaire.

Des brosses à dents Made in France

En proposant la seule brosse à dents électrique du marché fabriquée en France, Y-Brush s’assure d’un certain niveau de qualité. Le produit a été développé en France avec une équipe de dentistes français, et son efficacité a été prouvée par une étude clinique indépendante.

La start-up lyonnaise a développé la technologie NylonMed v2 comprenant 35 000 filaments en nylon souple et générant des vibrations (trois modes d’intensité sont disponibles) pour simuler le mouvement de brossage. En forme de Y, la brosse à dents nettoie toutes les dents d’une même arcade d’un seul coup : 5 secondes en haut, 5 secondes en bas, et le brossage de dents est déjà terminé !

Une promotion agressive pour les French Days

Quoi de mieux que de promouvoir des produits bien français à l’occasion des French Days ? Pour l’événement, Y-Brush propose une baisse de prix pouvant atteindre jusqu’à -50% sur ses articles.

Le pack le plus intéressant est le NylonMed, qui comprend la brosse à dents NylonMed V2, son manche avec batterie rechargeable intégrée, une tête de brosse disponible en deux tailles (S ou M), un câble USB et un applicateur de dentifrice. Il est proposé exceptionnellement au prix de 79 euros, contre 132,98 euros habituellement. Le pack Enfant qui comprend également des stickers passe également à 79 euros, au lieu de 135,97 euros.

L’offre est valable jusqu’au 9 mai à 23h59 mais attention, elle est proposée uniquement dans la limite des stocks disponibles. N’attendez donc pas le dernier moment si vous êtes intéressé. La réduction est appliquée directement sur le site, il n’y a aucun code promo à renseigner pour en profiter. Vous pouvez commander votre brosse à dents sur le site officiel y-brush.com, ainsi que chez Fnac, Darty, Boulanger Rue du Commerce et Amazon.

Découvrez toutes les promos disponibles sur le site Y-Brush (aucun code n’est nécessaire, les réductions sont directement appliquées) :

Y-Brush chez les e-commerçants :

Cet article a été rédigé en partenariat avec Y-Brush.